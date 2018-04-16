Медики дали 15 простых советов для уменьшения проявлений аллергии
Аллергия — проблема, знакомая очень многим людям. В последние десятилетия ее популярность лишь набирает обороты. С чем связано такое быстрое распространение данного заболевания? Можно ли предотвратить его появление? Что такое аллергия и каковы ее основные симптомы?
Аллергия — это специфическая реакция организма на какой-либо раздражитель (компонент продукта питания, пыль, шерсть домашних животных, пыльцу растений, бытовую химию). Научно доказано, что спровоцировать аллергический приступ могут также вещества, которые производит само тело человека. К ним относят белки тканей, подвергшиеся изменениям вследствие температурного, инфекционного или лучевого воздействия, а также белки тканей, изолированные от системы иммунитета.
Аллергия почти не поддается лечению. Для устранения ее проявлений больному необходимо сдать многочисленные анализы, которые позволят выявить аллерген, что даст возможность избегать его в дальнейшем. В случае с данным заболеванием профилактика оказывается более действенной, чем само лечение. Поэтому так важно распознать первые признаки аллергии.
Кроме того, для данного заболевания характерно индивидуальное проявление симптоматики. Отдельные люди по-разному реагируют на одни и те же аллергены. Также следует учитывать, что аллергия у взрослых может являться следствием отдельных инфекционных заболеваний.
Некоторые ученые связывают учащение случаев заболевания аллергией с ростом уровня гигиены в современном обществе. Повышенное стремление к чистоте лишает организм возможности контактировать с большинством антигенов, что ослабляет возможности иммунитета.
Огромное количество химических веществ, которые использует современный человек, также усугубляет ситуацию. Поскольку они могут, как самостоятельно являться аллергенами, так и повышать риск возникновения аллергических реакций путем нарушения работы щитовидной железы и отдельных участков нервной системы.
Симптомы заболевания довольно легко можно принять за проявления простуды или других болезней, поэтому при подозрении на аллергическую природу недуга, следует незамедлительно обратиться за врачебной помощью.
Методы профилактики аллергии у взрослых
На сегодняшний день действенного лекарства от аллергии пока не изобрели, но существуют препараты, способные облегчить некоторые ее симптомы (заложенность носа, зуд).
В борьбе с аллергией особое место занимает профилактика, которая способна предотвратить большинство приступов и сократить количество ее неприятных симптомов. К таким мерам относят:
- исключение всех возможных триггеров, способных спровоцировать аллергический приступ;
- отказ от продуктов питания, вызывающих пищевую непереносимость;
- прием душа и смена одежды после похода на улицу, особенно во время активного цветения растений;
- употребление продуктов богатых кверцетином и витамином С (чеснок, брокколи, зеленый чай), укрепляющих иммунитет;
- сушка постельного белья исключительно в помещениях, а не на улице;
- регулярное купание и вычесывание пушистых домашних питомцев;
- поддержание чистоты в жилых помещениях с помощью влажной уборки и использования пылесоса;
- использование по возможности комнатных очистителей воздуха;
- постоянное поддержание окон и дверей в закрытом положении, особенно в весенне-летний период;
- регулярная смена постельного белья;
- частое промывание носа солевыми растворами (при респираторной форме аллергии);
- употребление достаточного количества жидкости, что позволяет облегчить проявление симптомов аллергии;
- отказ от курения (в том числе пассивного);
- использование защитной маски при работе по дому или в саду;
- минимизация стрессов.
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