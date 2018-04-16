Медики дали 15 простых советов для уменьшения проявлений аллергии

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Эти рекомендации подходят для использования в домашних условиях.Аллергия — проблема, знакомая очень многим людям. В последние десятилетия ее популярность лишь набирает обороты. С чем связано такое быстрое распространение данного заболевания? Можно ли предотвратить его появление? Что такое аллергия и каковы ее основные симптомы?Аллергия — это специфическая реакция организма на какой-либо раздражитель (компонент продукта питания, пыль, шерсть домашних животных, пыльцу растений, бытовую химию). Научно доказано, что спровоцировать аллергический приступ могут также вещества, которые производит само тело человека. К ним относят белки тканей, подвергшиеся изменениям вследствие температурного, инфекционного или лучевого воздействия, а также белки тканей, изолированные от системы иммунитета.Аллергия почти не поддается лечению. Для устранения ее проявлений больному необходимо сдать многочисленные анализы, которые позволят выявить аллерген, что даст возможность избегать его в дальнейшем. В случае с данным заболеванием профилактика оказывается более действенной, чем само лечение. Поэтому так важно распознать первые признаки аллергии.Кроме того, для данного заболевания характерно индивидуальное проявление симптоматики. Отдельные люди по-разному реагируют на одни и те же аллергены. Также следует учитывать, что аллергия у взрослых может являться следствием отдельных инфекционных заболеваний.Некоторые ученые связывают учащение случаев заболевания аллергией с ростом уровня гигиены в современном обществе. Повышенное стремление к чистоте лишает организм возможности контактировать с большинством антигенов, что ослабляет возможности иммунитета.Огромное количество химических веществ, которые использует современный человек, также усугубляет ситуацию. Поскольку они могут, как самостоятельно являться аллергенами, так и повышать риск возникновения аллергических реакций путем нарушения работы щитовидной железы и отдельных участков нервной системы.Симптомы заболевания довольно легко можно принять за проявления простуды или других болезней, поэтому при подозрении на аллергическую природу недуга, следует незамедлительно обратиться за врачебной помощью.Методы профилактики аллергии у взрослыхНа сегодняшний день действенного лекарства от аллергии пока не изобрели, но существуют препараты, способные облегчить некоторые ее симптомы (заложенность носа, зуд).В борьбе с аллергией особое место занимает профилактика, которая способна предотвратить большинство приступов и сократить количество ее неприятных симптомов. К таким мерам относят:- исключение всех возможных триггеров, способных спровоцировать аллергический приступ;- отказ от продуктов питания, вызывающих пищевую непереносимость;- прием душа и смена одежды после похода на улицу, особенно во время активного цветения растений;- употребление продуктов богатых кверцетином и витамином С (чеснок, брокколи, зеленый чай), укрепляющих иммунитет;- сушка постельного белья исключительно в помещениях, а не на улице;- регулярное купание и вычесывание пушистых домашних питомцев;- поддержание чистоты в жилых помещениях с помощью влажной уборки и использования пылесоса;- использование по возможности комнатных очистителей воздуха;- постоянное поддержание окон и дверей в закрытом положении, особенно в весенне-летний период;- регулярная смена постельного белья;- частое промывание носа солевыми растворами (при респираторной форме аллергии);- употребление достаточного количества жидкости, что позволяет облегчить проявление симптомов аллергии;- отказ от курения (в том числе пассивного);- использование защитной маски при работе по дому или в саду;- минимизация стрессов.