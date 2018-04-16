Добавки с железом могут спровоцировать развитие рака
Сотрудники Технического университета Чалмерса обнаружили: цитрат железа и трехвалентное железо в хелатной форме (EDTA) способны вызвать рак толстой кишки. Эти соединения стимулируют образование амфирегулина - белка, уровень которого часто повышается при злокачественных опухолях кишечника.
При этом сульфат железа не оказывает подобного действия. Специалисты рекомендуют не злоупотреблять препаратами с железом и отдавать предпочтение натуральным продуктам, которые содержат данный элемент, таким как овощи, фрукты, мясо, рыба и цельнозерновые продукты.
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