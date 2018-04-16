Добавки с железом могут спровоцировать развитие рака

Железо - важный микроэлемент, входящий в состав крови. Он необходим для роста организма и участвует в регуляции иммунной системы. Производители зачастую добавляю железо в продукты питания, а в любой аптеке можно купить железосодержащую пищевую добавку. Шведские ученые призывают ответственно подходить к покупке таких добавок.Сотрудники Технического университета Чалмерса обнаружили: цитрат железа и трехвалентное железо в хелатной форме (EDTA) способны вызвать рак толстой кишки. Эти соединения стимулируют образование амфирегулина - белка, уровень которого часто повышается при злокачественных опухолях кишечника.При этом сульфат железа не оказывает подобного действия. Специалисты рекомендуют не злоупотреблять препаратами с железом и отдавать предпочтение натуральным продуктам, которые содержат данный элемент, таким как овощи, фрукты, мясо, рыба и цельнозерновые продукты.