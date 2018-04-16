Нерегулярный секс вреден для сердца и сосудов

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Если у человека нерегулярная половая жизнь, то риск развития отклонений со стороны сердца выше. Если же интимные контакты происходят регулярно, то, к примеру, вероятность атеросклероза и различных болезней сердца уменьшается в два раза. Это особенно актуально для мужчин в возрасте до 50 лет.Помимо хорошего сердечно-сосудистого статуса, регулярный секс позитивно сказывается на состоянии мышечной системы. Дело в том, что некоторые мышцы не задействованы даже во время занятий спортом. Секс способствует циркуляции крови по сосудам, что является профилактикой любых застойных процессов и образования тромбов. Плюс, во время полового акта фиксируется повышенное слюноотделение. А это производит антибактериальный эффект на полость рта, что снижает риск развития кариеса.О важности половых контактов медики говорят не в первый раз. Комментирует психотерапевт Сари Купер: "Не имея регулярной интимной близости, женщина становиться более вялой. Со временем это переходит в привычку, и заниматься сексом уже не хочется. К тому же, некоторые девушки включают режим "отвергаю все отношения, уйдите из сердца вон". А это создает дополнительный психологический блок".Эксперты подчеркивает, что во время секса отмечается очень важный момент - контакт кожа к коже. Как доказали многочисленные исследования, он создает дополнительное удовольствие для обоих партнеров. В целом половой контакт позволяет партнерам регулировать настроение друг друга, уверен специалист. На фоне же воздержания у человека активнее вырабатывается стрессовый гормон, кортизол.Также Купер считает, что при отсутствии половой активности у женщины начинаются физиологические изменения, затрагивающие стенки влагалища. Как результат, после длительного перерыва может быть непросто вернуться к регулярной интимной близости.