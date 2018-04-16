Восемь кулинарных привычек, которые могут стоить вам здоровья

Некоторые кулинарные привычки на первый взгляд кажутся безобидными, а на практике могут стоить вам здоровья. Рассказываем подробнее, от каких привычек стоит отказаться.У каждого человека есть свои пищевые привычки. Они формируются под влиянием семьи, окружения, культуры и национальных особенностей. Некоторые привычки — к примеру, грамотный питьевой режим или постоянное присутствие завтрака в рационе — положительно влияют на состояние здоровья, но есть и такие гастрономические традиции, которые, напротив, могут навредить.Не всегда продукты удается съесть до истечения срока годности. Выбрасывать их жалко. Прежде чем отправить продукт в мусорное ведро, многие решают попробовать его и убедиться, что он действительно испорчен. Иногда такие проверки ничем не грозят, но в некоторых случаях могут привести к серьезному отравлению, так как на вкус, запах и внешний вид не всегда удается определить свежесть продукта. Если вы подозреваете, что продукт испорчен, лучше избавиться от него и не рисковать здоровьем.Сырые мясо и рыба — источник бактерий, причем в этих продуктах они размножаются особенно активно и быстро. Иногда в процессе приготовления еды не соблюдаются элементарные правила пищевой гигиены. На кухне царит суматоха: спагетти варятся, и параллельно готовится соус. В процессе задействовано сразу много тарелок, и довольно легко запутаться и использовать посуду, которая соприкасалась с сырыми мясом или рыбой: тарелки, ножи, разделочные доски. Бактерии быстро перемещаются на готовую еду и продолжают там размножаться. Употребление такой пищи опасно для здоровья. Подойдите к вопросу ответственно и подготовьте отдельную посуду для сырых ингредиентов.Замороженные продукты следует размораживать на нижней полке холодильника или в микроволновке на специальном режиме. Это особенно актуально для мяса, рыбы и морепродуктов. Некоторые размораживают их на кухонном столе и совершают большую ошибку. Дело в том, что при комнатной температуре бактерии, которые содержатся в этих продуктах, становятся активнее и быстрее размножаются. Можно заработать пищевое отравление.С сырым мясом следует обращаться аккуратно. Мы уже выяснили, что для него следует подготовить отдельную посуду, разделочные доски и ножи, а также поместить в холодильник или микроволновку для разморозки. Однако это не все меры предосторожности, которые следует соблюсти. Сырое мясо также не стоит мыть. Это связано с тем, что бактерии с его поверхности быстро распространяются по кухне и переносятся на раковину, обеденный стол и рабочие поверхности. Затем бактерии могут попасть на другую еду, а вместе с ней оказаться в организме человека, что станет причиной пищевого отравления. Конечно, речь идет о мясе в упаковке. Его достаточно просто промокнуть влажным полотенцем.Если вы еще не успели обзавестись кухонным термометром, то самое время это исправить. Только с его помощью можно гарантированно определить, что блюдо готово и нагрелось до оптимальной температуры. Это важно, потому что только под действием высоких температур в мясе, рыбе и других продуктах погибают бактерии. Продукт становится безопасным для здоровья человека. Увы, на вид не всегда удается с точностью определить, что стейк готов.Захотелось попробовать сырое тесто, чтобы убедиться, что у него идеальная консистенция и соотношение ингредиентов? Откажитесь от этой идеи. На это есть как минимум две причины: яйца и мука в составе теста. Неиспеченное тесто состоит из сырых яиц, в которых может присутствовать бактерия сальмонелла, а также другие вредные микроорганизмы. А в сырой муке встречаются кишечные палочки. Дегустация сырого теста может привести к расстройствам пищеварительной системы и серьезным пищевым отравлениям.Кухонные губки — предмет, который помогает поддерживать чистоту на кухне. Не удивительно, что губки быстро изнашиваются, ведь ежедневно им приходится сталкиваться с немытой посудой и загрязненными рабочими поверхностями. В результате на поверхность губок попадают бактерии. Чтобы ваша кухня всегда была в чистоте и порядке, а здоровью ничего не угрожало, чаще дезинфицируйте и меняйте губки.Правило, которое каждый знает с детства: обязательно мойте руки перед едой. Причем не стоит лениться — дополнительно помойте руки непосредственно перед едой, даже если вы уже мыли их, когда вернулись домой. Это правило нельзя игнорировать, если вы готовили еду: в процессе приготовления ужина бактерии точно попали на ваши руки. А с рук они очень быстро перемещаются на еду и попадают в желудок.