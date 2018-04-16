Свинка: переболеть или привиться?

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Свинка — болезнь, о которой рассказывали наши бабушки и прабабушки и которая стала большой редкостью в наше время, возвращается. Почему это происходит? Стоит ли обвинять приверженцев антипрививочного движения или есть и другие причины распространения инфекции, которая практически была сведена на нет? MedAboutMe разбирался, почему люди снова болеют свинкой.Что такое свинка?Свинка, она же — эпидемический паротит — это крайне заразная инфекция, поражающая чаще всего детей. При этом заболевании обычно воспаляются слюнные околоушные железы, что приводит к их отеку — лицо пациента начинает напоминать запасливого хомяка, ну или свинку.Когда свинка заразна?Человек, заболевший свинкой, становится заразным за 6 дней до появления первых симптомов и остается таковым на протяжении 9 дней после начала болезни.Инкубационный период в среднем составляет 2-3 недели. У каждого пятого человека, зараженного вирусом свинки, болезнь протекает без каких-либо выраженных проявлений. Если же человек не попал в счастливые 20%, то сначала он и его близкие, скорее всего, подумают, что у него грипп — в половине случаев свинку принимают за ОРВИ. В перечень характерных симптомов входят:Головная боль и боль в мышцах. Тошнота и потеря аппетита. Повышение температуры до субфебрильных показателей. Чувство усталости, повышенная утомляемость.В течение следующих нескольких дней свинка проявит себя во всей красе. Опухшие околоушные железы придают пациентам характерный облик и заставляют дополнительно страдать из-за болей в воспаленных органах. Добавляются и другие симптомы:Боль при глотании. Сухость во рту. Боль в суставах. Повышение температуры до 39°С.Свинка — классическая детская болезнь. Взрослые болеют ею реже, но осложнения у них при этом развиваются чаще.Лечение свинкиНикаких лекарств, действующих непосредственно на вирус свинки, не существует. Антибиотики при этой вирусной инфекции бесполезны. Так что речь идет исключительно о симптоматическом лечении и выжидании, пока человек выздоровеет самостоятельно. Это обычно происходит в течение 2 недель.Больным свинкой врачи советуют:пить побольше жидкости для увеличения выработки слюны; положить что-нибудь холодное на опухшие области, чтобы облегчить боль; питаться только мягкой или протертой пищей, чтобы уменьшить боль при жевании и глотании; побольше спать и отдыхать; использовать в качестве обезболивающих ибупрофен или парацетамол. Основные угрозы эпидемического паротитаСама по себе свинка неприятна и несимпатична, но вирус людей не убивает. А вот осложнения заболевания могут сделать человека инвалидом и стать причиной очень серьезных болезней. В этот перечень входят:ОрхитВоспаление яичек, которое развивается у каждого пятого больного мужчины. Обычно через неделю орхит проходит, но в редких случаях может стать причиной бесплодия.ОофоритВоспаление яичников, которое поражает каждую двадцатую женщину, заболевшую свинкой. Тоже крайне редко, но может стать причиной бесплодия.Вирусный менингитВоспаление оболочек головного мозга. Очень редкое, но крайне опасное осложнение свинки. Менингит развивается в том случае, если вирус по кровеносной системе добрался до центральной нервной системы.ПанкреатитВоспаление поджелудочной железы. Развивается у каждого двадцатого пациента и проявляется болями в верхней части живота. Даже перенесенная в детстве свинка повышает риск развития панкреатита во взрослом возрасте и, как следствие, инсулинозависимого сахарного диабета.ЭнцефалитВоспаление тканей головного мозга, поражает одного из 6 тысяч заболевших.Потеря слухаСамое редкое осложнение свинки, которое затрагивает только одного из 15 тысяч пациентов с эпидемическим паротитом.Выкидыш у беременных в I триместре Факт!Вирус свинки способен поражать собак (известны единичные случаи), морских свинок и обезьян. Но во всех перечисленных случаях источником вируса были люди, и дальше инфекция не распространялась.Вакцинация против свинкиВирус свинки отличается практически 100%-ной контагиозностью. Это значит, что если у организма нет защиты от него, то при встрече с вирусом болезнь гарантирована. Человек, переболевший свинкой, получает надежный пожизненный иммунитет от повторного заболевания. Но, учитывая возможные осложнения, лучше, конечно, не дожидаться заболевания, а заранее привить ребенка.Прививка от эпидемического паротита входит в Национальный календарь прививок. Она имеется как в виде моновакцины, так и входит в состав комбинированных вакцин. Первая доза вводится в 12 месяцев, а вторая — в 6 лет. Ранее не болевшие и не привитые люди также могут быть вакцинировано по эпидемическим показаниям.Эпидемический паротит в России и за рубежомЕще в середине прошлого века свинка была рядовым событием для советских школьников, а также для молодых людей, призванных на военную службу. Вакцинация против свинки в России проводится с начала 1970-х годов, но до 1981 года это были, скорее, разовые акции, а массовая вакцинопрофилактика была запущена в 1981 году. Заболеваемость за прошедшие годы сократилась в 600 раз.Однако в последние год-два ситуация начала меняться. В декабре 2017 года Роспотребнадзор объявил о росте заболеваемости свинкой в 5 раз по сравнению с 2016 годом. А в феврале этого года вспышка свинки была зарегистрирована среди хоккеистов команды «Зауралье» в Курганской области. Регион долгое время считался весьма благополучным по этому заболеванию: в период 2010-2013 гг. случаев эпидемического паротита не было вообще, а с 2014 по 2017 — не более 1-2 случаев в год. И тут в больницу попадает сразу 7 хоккеистов, и в целом за два первых месяца года число пациентов с эпидемическим паротитом вырастает до 16 человек. За следующие несколько дней после сообщений о вспышке свинки среди спортсменов местные власти обеспечили вакцинацию полутора сотен человек, контактировавших со спортсменами — членов их семей, коллег по клубу и болельщиков.Всего за 2017 год по всей России было зарегистрировано 3948 случаев свинки, что составляет 2,7 случая на 100 тысяч россиян. Для сравнения: в 2016 году всего было зафиксировано 1243 случая, то есть 0,54 случая на 100 тысяч населения.На Западе заболеваемость эпидемическим паротитом упала на 99% с тех пор, как в 1967 году появилась вакцина. Однако в марте этого года ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения опубликовали данные наблюдений, согласно которым, свинка возвращается и в западные страны. В Европе и США чаще всего вспышки заболевания случаются в студенческих кампусах, где значительная часть молодежи общается весьма тесно. Так, в 2016 году в США было зарегистрировано 5,7 тысяч случаев заболевания — это самый высокий показатель за 10 предыдущих лет.Конечно, одним из факторов возвращения свинки является снижение числа вакцинированных людей. Антипрививочное движение приводит к тому, что меньшее число детей получает прививку от свинки, и, как следствие, подвергается повышенному риску заражения. Однако, статистика показывает, что больше всего заболевших эпидемическим паротитом как в России, так и в западных странах, оказалось среди молодых людей в возрасте 16-18 лет. Ученые считают, что двух доз вакцины недостаточно — у многих людей организм успевает утратить иммунитет к моменту взросления.Третья вакцинаНаблюдения показывают, что значительное число заболевших были привиты. Конечно, болезнь протекала у них намного легче и не давала опасных осложнений, но все же она была. Дело в том, что вакцинация не обеспечивает 100%-ной защиты. По последним данным, одна доза вакцины защищает организм от вируса эпидемического паротита на 78%, а вторая доза — на 88%.При этом даже такая защита со временем ослабевает: иммунитета после последней дозы вакцины хватает в среднем на 27 лет. Получается, что четверть взрослых людей, которые были привиты от паротита в детском возрасте, окажутся беззащитными перед инфекцией уже через 8 лет. Через 19 лет после вакцинации иммунитет сохранится только у половины привитых граждан, а через 38 лет — лишь у 25%.Сегодня ученые уверены, что двух доз вакцины, полученных в детстве, не хватает, чтобы практически полностью избавиться от свинки. То есть, требуется введение еще одной вакцинации — в возрасте 17-18 лет.В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уже выпустили рекомендации о введении третьей дозы вакцины против свинки хотя бы некоторым группам населения. На данный момент идет оценка этого предложения Консультативным комитетом по практике иммунизации.Выводы Свинка, несмотря на смешное название и кажущуюся безобидность, способна привести к весьма серьезным осложнениям во взрослом возрасте. Поэтому желание приобрести длительный иммунитет «естественным путем» может стать причиной тяжелых последствий. Сегодня понятно, что действующая схема вакцинации не обеспечивает 100%-ной защиты, и даже приобретенный поствакцинальный иммунитет со временем снижается. Решением проблемы является третья доза вакцины, которая должна вводиться молодым людям. Пройдите тестВаш персональный IQ здоровьяПройдите этот тест и узнайте, во сколько баллов – по десятибалльной шкале – можно оценить состояние вашего здоровья.