Ночные походы в туалет опасны для здоровья

Это грозит ухудшением памяти.Ученые связали регулярные ночные походы в туалет с целым рядом опасных нарушений здоровья. Medical News Today рассказал о том, что привычку просыпаться по ночам для посещения туалета врачи оценивают как фактор многих неприятностей с организмом, от усталости по утрам до болезней сердца.Негативный эффект ночных походов в туалет специалисты видят, прежде всего, в том, что они нарушают целостность ночного сна и способствуют закреплению никтурии – нарушения мочеиспускания.«Если человек регулярно не высыпается из-за ночных походов в туалет, это грозит ухудшением памяти, потерей концентрации, резкими перепадами настроения, ощущением постоянной усталости. Также при этом увеличивается риск ожирения, диабета, депрессии, болезней сердца», - заявили научные эксперты в публикации издания.По словам ученых, об имеющейся у человека никтурии можно говорить, когда более 40% суточной нормы мочи выделяется ночью. Медики уточняют, что данное нарушение чаще бывает свойственно пожилым людям, но при наличии привычки пить много жидкости поздним вечером и на ночь никтурия может развиться в любом возрасте. Заметив у себя признаки нарушения мочеиспускания, нужно обратиться к врачу, - данное расстройство лишь на первый взгляд кажется безобидным. Сколько же нужно пить воды? По мнению экспертов, при отсутствии индивидуальных противопоказаний следует выпивать около двух литров чистой негазированной воды в день. Потребление жидкости в вечернее время нужно контролировать, в особенности тем, у кого ночные пробуждения для посещения туалета – семейная черта.