Как распознать анемию: основные симптомы
Железодефицитная анемия развивается при недостатке железа в организме человека. Чаще всего с этим недугом сталкиваются дети и женщины, особенно во время беременности.
На первой стадии анемии, когда уровень гемоглобина снижен до 110-90 г/л, человек практически не наблюдает каких-либо изменений в своем самочувствии. Чем больше снижается количество гемоглобин, тем больше проявляется симптомов заболевания.
При показателях 90-70 г/л и ниже можно отметить:
- бледность кожи;
- хроническую усталость;
- постоянную сонливость и даже после того, как человек хорошо выспался;
- головокружение;
- повышенную утомляемость, при которой резко снижается коэффициент полезного действия человека;
- головные боли, которые чаще появляются под вечер;
- нередко повышается температура тела, но не выше 37,5 градусов по Цельсию;
- тревожит бессонница и сон становится прерывистым;
- могут появиться трещинки на коже, особенно на губах и в уголках рта;
- начинают выпадать волосы, а ногти становятся ломкими и расслаиваются;
- ухудшаются когнитивные способности и память;
- аппетит становится вялым и поэтому человек может начать худеть на глазах, при этом ничего особенного не предпринимая;
- ослабляется иммунитет, за счет чего человек чаще болеет вирусными заболеваниями;
- усиливается раздражительность, а иногда - больной анемией замечает, что стал каким-то сентиментальным и ему все время хочется плакать (у детей проявляется этот симптом более явно);
- извращаются вкусовые предпочтения.
Как мы видим, распознать анемию может каждый, потому что перечисленные симптомы сложно не заметить.
Медики рекомендуют во избежание железодефицитной анемии правильно питаться, обогащать рацион продуктами, в которых содержится железо, больше гулять на свежем воздухе, быть физически активными и хотя бы 2 раза в год сдавать общий анализ крови для того, чтобы своевременно заметить какие-либо нарушения в организме.
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Добавил ignat в категорию Работа
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