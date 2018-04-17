Как распознать анемию: основные симптомы

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Врачи назвали все возможные симптомы низкого уровня гемоглобина в крови.Железодефицитная анемия развивается при недостатке железа в организме человека. Чаще всего с этим недугом сталкиваются дети и женщины, особенно во время беременности.На первой стадии анемии, когда уровень гемоглобина снижен до 110-90 г/л, человек практически не наблюдает каких-либо изменений в своем самочувствии. Чем больше снижается количество гемоглобин, тем больше проявляется симптомов заболевания.При показателях 90-70 г/л и ниже можно отметить:- бледность кожи;- хроническую усталость;- постоянную сонливость и даже после того, как человек хорошо выспался;- головокружение;- повышенную утомляемость, при которой резко снижается коэффициент полезного действия человека;- головные боли, которые чаще появляются под вечер;- нередко повышается температура тела, но не выше 37,5 градусов по Цельсию;- тревожит бессонница и сон становится прерывистым;- могут появиться трещинки на коже, особенно на губах и в уголках рта;- начинают выпадать волосы, а ногти становятся ломкими и расслаиваются;- ухудшаются когнитивные способности и память;- аппетит становится вялым и поэтому человек может начать худеть на глазах, при этом ничего особенного не предпринимая;- ослабляется иммунитет, за счет чего человек чаще болеет вирусными заболеваниями;- усиливается раздражительность, а иногда - больной анемией замечает, что стал каким-то сентиментальным и ему все время хочется плакать (у детей проявляется этот симптом более явно);- извращаются вкусовые предпочтения.Как мы видим, распознать анемию может каждый, потому что перечисленные симптомы сложно не заметить.Медики рекомендуют во избежание железодефицитной анемии правильно питаться, обогащать рацион продуктами, в которых содержится железо, больше гулять на свежем воздухе, быть физически активными и хотя бы 2 раза в год сдавать общий анализ крови для того, чтобы своевременно заметить какие-либо нарушения в организме.