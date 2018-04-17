Прием снотворного с обезболивающим опасен

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Ученые из Стэнфордского университета призывают пациентов не принимать одновременно некоторые виды анальгетиков и снотворных, так как это повышает вероятность передозировки и попадания на больничную койку.Речь идет не обо всех разновидностях обезболивающих препаратов и снотворных средств, а именно об опиоидах и бензодиазепинах.В исследовании приняли участие более 300 тысяч человек в возрасте от 18 до 64 лет. Все они в период с 2001 по 2013 год столкнулись с необходимостью приема сильных обезболивающих средств. В то же время 9% пациентов из этого числа получили от своих врачей рецепты на бензодиазепины. К 2013 году доля таких больных выросла уже до 17%.Анализ данных показал, что одновременный прием препаратов из обеих групп значительно повышал вероятность попадания в больницу из-за передозировки опиоидными лекарствами.Сама идея исследования возникла после того, как выяснилось, что некоторые распространенные болеутоляющие препараты повышают вероятность инфаркта миокарда на 50%. Исследователи считают, что врачам при назначении лекарств необходимо учитывать подобные взаимодействия, чтобы предупредить возможные негативные последствия. По их расчетам, ограничения на одновременное назначение опиоидов и бензодиазепинов может снизить госпитализацию пациентов из-за передозировки опиоидами на 15%.