Учёные назвали ещё одну причину не злоупотреблять алкоголем

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По данным недавнего исследования, большинство ранних случаев деменции (до 65 лет) связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. Учёные проанализировали показатели более миллиона пациентов с деменцией, которые проходили лечение с 2008 по 2013 год. Оказалось, больше трети из 57 000 случаев ранней деменции напрямую связаны с алкоголем.Злоупотребление алкоголем в три раза увеличивает риск всех видов деменции.Алкоголь — главный устранимый фактор риска из 30 возможных. Он оказывает прямой нейротоксический эффект, а также тесно связан с другими устранимыми факторами: курением, повышенным давлением, диабетом, низким уровнем образования. От этого общий вред от алкоголя ещё возрастает.Исследователи предлагают расширить рамки того, что считается злоупотреблением. Сейчас центры контроля и профилактики заболеваний США его как 15 порций алкоголя в неделю для мужчин и 8 порций для женщин. По их же определению, одна порция — это 17 мл чистого спирта. Если перевести это на популярные напитки, то получим 350 мл пива, 147 мл вина, 44 мл крепких напитков (водка, виски, джин, ром).«Употребление алкоголя нарушает познавательные способности, — рассказал психиатр Джозеф Гэрбли (Joseph Garbely). — Алкоголь ослабляет способность кодировать новые воспоминания, возникают пробелы в памяти. А поскольку он воздействует на высшие исполнительные функции мозга, у пожилых людей негативный эффект проявляется гораздо сильнее».Многочисленные нейровизуализационные исследования подтверждают, что употребление алкоголя напрямую связано с поражением мозга. Также алкоголь влияет на префронтальную кору. Начинает развиваться зависимость, употребление алкоголя постепенно увеличивается. А это ещё сильнее подрывает способность принимать решения.Однако пока нет подтверждения, что злоупотребление алкоголем провоцирует болезнь Альцгеймера, наиболее распространённую форму деменции.Нет однозначных данных и о влиянии умеренного употребления алкоголя на развитие деменции. По данным некоторых исследований одна-две порции алкоголя в день полезны для сердечно-сосудистой системы и для мозга. Ему необходим приток свежей крови и кислорода.Также пока неизвестно, вредит ли умеренное употребление спиртного тем, у кого уже есть деменция. В любом случае отговорить больного не употреблять алкоголь гораздо сложнее. Ведь при деменции теряется не только память, но и способность принимать решения и оценивать ситуацию.