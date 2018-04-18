7 признаков того, что вы едите слишком много соли и вредите себе
Почему мы так любим солёное
Ответ на этот вопрос таится в эволюции. Каждый из нас — потомок человека, который выжил во многом потому, что любил соль. Да и мы, собственно, живы и здоровы лишь потому, что наш организм получает достаточное количество соли.
Кровь солёная. Это хороший пример того, насколько важна соль.
Ионы натрия и хлора играют одну из ключевых ролей в поддержании водного баланса организма и работе мышечных волокон. Кроме того, ионы натрия участвуют в передаче импульсов нервной системы. Дефицит любого из этих двух элементов для тела катастрофичен: он приводит к обезвоживанию, ускоренному вымыванию из организма необходимых микроэлементов, слабости и в итоге — довольно быстрой смерти.
К счастью, человечество уже давно не испытывает недостатка соли. Однако так было не всегда. Во времена палеолита с поваренной солью у человечества был напряг. За исключением морского побережья, добыть хлорид натрия было не так уж и просто: он содержится, в частности, в мясе, поэтому нашим древним предкам за необходимыми ионами приходилось побегать.
Но охота — это ещё куда ни шло. Ситуация усугубилась, когда расселившееся вглубь континентов человечество увлеклось земледелием, а рацион резко изменился в растительную сторону. В овощах, фруктах, злаках много калия, а вот натрия практически нет. Именно тогда наши предки оценили вкус каменной соли, поскольку он стал залогом выживания.
Далее действовала простая эволюционная логика. Считаешь солёное вкусным — значит, будешь здоров, жив и оставишь потомство, заодно передав ему любовь к хлориду натрия и привычку солить еду. Считаешь солёное невкусным — не оставишь ничего. На соль буквально молились. Так, древнеримский историк Тацит рассказывал о германских язычниках, которые обожествляли соляные источники. Солдат, сольдо, salary (англ. «жалованье»), даже сладость — все эти слова, как предполагают лингвисты, произошли от корня «соль».
Почему надо есть меньше соли
Десятки тысяч лет человечество было буквально помешано на солёненьком. Так стоит ли удивляться, что любовь к хлориду натрия демонстрируем и мы?
Но тут есть важный нюанс. Наученный долгой эволюцией человеческий организм очень ценит натрий. И старается удержать его до последней капельки. Это играло людям на руку в эпоху, когда соль была дефицитом. Но сейчас её избыток. А организм-то функционирует так же, как и в прежние, «малосольные» времена! В результате натрий накапливается и вместо ожидаемого блага становится злом: вызывает проблемы с сердцем, сосудами, желудком, почками и не только.
Как понять, что вы едите слишком много соли
Если вы не сидите на бессолевой или овощной диете, то, скорее всего, вы так или иначе потребляете излишек NaCl. Майонез и другие соусы, фастфуд, колбасы, сосиски, копчёности, консервы, не говоря уже о традиционных рыбе и мясе, — всё это источники натрия.
ВОЗ и другие авторитетные источники рекомендуют съедать максимум 1 500–2 300 мг соли в день. А это меньше 1 чайной ложки.
К счастью, в некоторой степени с переизбытком соли наш организм бороться всё-таки умеет: в конце концов, у нас есть почки, которые способны выводить лишний натрий с мочой. Но их выводящие способности ограничены.
Есть несколько очевидных признаков того, что почки не успевают избавляться от того количества хлорида натрия, который вы загружаете в себя ежедневно. А значит, вы ставите под удар здоровье. Вот эти симптомы.
1. Вы замечаете, что стали хуже соображать
Излишек соли ощутимо влияет на когнитивные функции мозга. Доказано канадскими учёными, исследовавшими взаимосвязь между количеством NaCl в ежедневном рационе и способностью быстро думать, учиться новому и так далее. Объектами исследования стали 1 200 взрослых людей, и на их примере связь «больше соли — меньше мозгов» была установлена вполне очевидно.
С возрастом функция почек ухудшается, а потому лишним становится даже то количество поваренной соли, к которому вы привыкли в молодые годы. Чем больше вам лет, тем важнее внимательно следить за рационом и при необходимости вносить в него изменения, заменяя соль менее опасными приправами.
2. Вы часто испытываете жажду
Избыток натрия нарушает водно-солевой баланс в организме. Чтобы восстановить его, тело требует больше воды: ведь жидкость поможет почкам вывести лишний NaCl. Поэтому солёное вызывает острый приступ жажды. Вроде всё хорошо, но не очень. Во-первых, это увеличенная нагрузка на почки, а во-вторых, из-за дополнительной жидкости увеличивается объём крови. Следствие — дополнительная нагрузка ещё и на сердечно-сосудистую систему.
3. Вам знакомы одутловатость лица и отёчность рук и ног
Да, кстати, о дополнительной жидкости. Натрий удерживает её не только в крови, но и в тканях тела. Так возникает отёчность. Отёки могут быть симптомами и других заболеваний. Если они преследуют вас регулярно, необходимо проконсультироваться с терапевтом. Однако зачастую, чтобы избавиться от одутловатости, достаточно снизить количество соли в рационе.
4. У вас повышенное артериальное давление
Этот симптом также связан с тем, что натрий удерживает воду в кровеносной системе, увеличивая общий объём крови и, как следствие, повышая её давление на стенки сосудов.
5. У вас болит поясница
Излишек соли увеличивает риск возникновения различных заболеваний почек. Согласно The World Action on Salt and Health, одним из первых симптомов этого является увеличение количества белка в моче. Также при УЗИ могут быть обнаружены камни. Если вы регулярно ощущаете боль в области почек (они дают о себе знать дискомфортом в пояснице), не медлите с обращением к терапевту. Скорее всего, после ряда анализов вам будет предложена диета с пониженным содержанием соли.
6. У вас регулярно болит живот
Причины болей в животе могут быть самыми разными: от голода до аппендицита. Поэтому, если подобный дискомфорт вы ощущаете регулярно, обязательно пожалуйтесь на него врачу и следуйте выданным специалистом рекомендациям. Да, одной из причин болей может стать питание с высоким содержанием соли: как показывают исследования очень нравится бактериям, вызывающим язву и иные заболевания желудка.
7. Вы любите фастфуд
Возможно, никаких неприятных симптомов у вас не наблюдается (пока). Но если вы регулярно посещаете рестораны быстрого питания, перекусываете бургерами на ходу и любите посидеть перед телевизором с пачкой чипсов, то, вероятнее всего, нормы соли вы превышаете как минимум в несколько раз. И последствия этого проявят себя рано или поздно. Хотя, скорее, рано.
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