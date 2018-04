7 признаков того, что вы едите слишком много соли и вредите себе

Соль вот в чём: от соли — то есть хлорида натрия — не так-то просто отказаться. И для этого есть серьёзнейшая причина. Но поводов всё-таки урезать количество NaCl в своём меню гораздо больше.Ответ на этот вопрос таится в эволюции. Каждый из нас — потомок человека, который выжил во многом потому, что любил соль. Да и мы, собственно, живы и здоровы лишь потому, что наш организм получает достаточное количество соли.Кровь солёная. Это хороший пример того, насколько важна соль.Ионы натрия и хлора играют одну из ключевых ролей в поддержании водного баланса организма и работе мышечных волокон. Кроме того, ионы натрия участвуют в передаче импульсов нервной системы. Дефицит любого из этих двух элементов для тела катастрофичен: он приводит к обезвоживанию, ускоренному вымыванию из организма необходимых микроэлементов, слабости и в итоге — довольно быстрой смерти.К счастью, человечество уже давно не испытывает недостатка соли. Однако так было не всегда. Во времена палеолита с поваренной солью у человечества был напряг. За исключением морского побережья, добыть хлорид натрия было не так уж и просто: он содержится, в частности, в мясе, поэтому нашим древним предкам за необходимыми ионами приходилось побегать.Но охота — это ещё куда ни шло. Ситуация усугубилась, когда расселившееся вглубь континентов человечество увлеклось земледелием, а рацион резко изменился в растительную сторону. В овощах, фруктах, злаках много калия, а вот натрия практически нет. Именно тогда наши предки оценили вкус каменной соли, поскольку он стал залогом выживания.Далее действовала простая эволюционная логика. Считаешь солёное вкусным — значит, будешь здоров, жив и оставишь потомство, заодно передав ему любовь к хлориду натрия и привычку солить еду. Считаешь солёное невкусным — не оставишь ничего. На соль буквально молились. Так, древнеримский историк Тацит рассказывал о германских язычниках, которые обожествляли соляные источники. Солдат, сольдо, salary (англ. «жалованье»), даже сладость — все эти слова, как предполагают лингвисты, произошли от корня «соль».Десятки тысяч лет человечество было буквально помешано на солёненьком. Так стоит ли удивляться, что любовь к хлориду натрия демонстрируем и мы?Но тут есть важный нюанс. Наученный долгой эволюцией человеческий организм очень ценит натрий. И старается удержать его до последней капельки. Это играло людям на руку в эпоху, когда соль была дефицитом. Но сейчас её избыток. А организм-то функционирует так же, как и в прежние, «малосольные» времена! В результате натрий накапливается и вместо ожидаемого блага становится злом: вызывает проблемы с сердцем, сосудами, желудком, почками и не только.Если вы не сидите на бессолевой или овощной диете, то, скорее всего, вы так или иначе потребляете излишек NaCl. Майонез и другие соусы, фастфуд, колбасы, сосиски, копчёности, консервы, не говоря уже о традиционных рыбе и мясе, — всё это источники натрия.ВОЗ и другие авторитетные источники рекомендуют съедать максимум 1 500–2 300 мг соли в день. А это меньше 1 чайной ложки.К счастью, в некоторой степени с переизбытком соли наш организм бороться всё-таки умеет: в конце концов, у нас есть почки, которые способны выводить лишний натрий с мочой. Но их выводящие способности ограничены.Есть несколько очевидных признаков того, что почки не успевают избавляться от того количества хлорида натрия, который вы загружаете в себя ежедневно. А значит, вы ставите под удар здоровье. Вот эти симптомы.Излишек соли ощутимо влияет на когнитивные функции мозга. Доказано канадскими учёными, исследовавшими взаимосвязь между количеством NaCl в ежедневном рационе и способностью быстро думать, учиться новому и так далее. Объектами исследования стали 1 200 взрослых людей, и на их примере связь «больше соли — меньше мозгов» была установлена вполне очевидно.С возрастом функция почек ухудшается, а потому лишним становится даже то количество поваренной соли, к которому вы привыкли в молодые годы. Чем больше вам лет, тем важнее внимательно следить за рационом и при необходимости вносить в него изменения, заменяя соль менее опасными приправами.Избыток натрия нарушает водно-солевой баланс в организме. Чтобы восстановить его, тело требует больше воды: ведь жидкость поможет почкам вывести лишний NaCl. Поэтому солёное вызывает острый приступ жажды. Вроде всё хорошо, но не очень. Во-первых, это увеличенная нагрузка на почки, а во-вторых, из-за дополнительной жидкости увеличивается объём крови. Следствие — дополнительная нагрузка ещё и на сердечно-сосудистую систему.Да, кстати, о дополнительной жидкости. Натрий удерживает её не только в крови, но и в тканях тела. Так возникает отёчность. Отёки могут быть симптомами и других заболеваний. Если они преследуют вас регулярно, необходимо проконсультироваться с терапевтом. Однако зачастую, чтобы избавиться от одутловатости, достаточно снизить количество соли в рационе.Этот симптом также связан с тем, что натрий удерживает воду в кровеносной системе, увеличивая общий объём крови и, как следствие, повышая её давление на стенки сосудов.Излишек соли увеличивает риск возникновения различных заболеваний почек. Согласно The World Action on Salt and Health, одним из первых симптомов этого является увеличение количества белка в моче. Также при УЗИ могут быть обнаружены камни. Если вы регулярно ощущаете боль в области почек (они дают о себе знать дискомфортом в пояснице), не медлите с обращением к терапевту. Скорее всего, после ряда анализов вам будет предложена диета с пониженным содержанием соли.Причины болей в животе могут быть самыми разными: от голода до аппендицита. Поэтому, если подобный дискомфорт вы ощущаете регулярно, обязательно пожалуйтесь на него врачу и следуйте выданным специалистом рекомендациям. Да, одной из причин болей может стать питание с высоким содержанием соли: как показывают исследования очень нравится бактериям, вызывающим язву и иные заболевания желудка.Возможно, никаких неприятных симптомов у вас не наблюдается (пока). Но если вы регулярно посещаете рестораны быстрого питания, перекусываете бургерами на ходу и любите посидеть перед телевизором с пачкой чипсов, то, вероятнее всего, нормы соли вы превышаете как минимум в несколько раз. И последствия этого проявят себя рано или поздно. Хотя, скорее, рано.