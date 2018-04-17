Чистка организма: когда она нужна и как правильно её делать

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Реклама и статьи в интернете часто предлагают «почистить» организм. Разбиремся, когда это нужно и как правильно это сделать.На самом деле никто точно не знает, что такое «чистка организма». Предполагается, что нужно избавить себя от всего плохого.Но организм — это система, которая очищается самостоятельно. Для этого у нас есть ресурсы и даже специальные органы: почки, печень и, конечно же, кишечник, в котором живут миллиарды бактерий, поддерживающих наше здоровье.Говорить о необходимости чистки мы можем только тогда, когда случилось что-то экстраординарное и нашему организму нужна помощь. Что за ситуации и как правильно очищать организм:при отравлении;при похмелье;при аллергии;при проблемах с кишечником.А также пойдёт речь о том, как относиться к детокс-диетам.Отравление — это состояние, когда в организм попало что-то опасное. Чаще всего мы имеем в виду пищевое отравление, хотя вредные вещества поступают в организм не только с едой и водой.Мы понимаем, что в организм попал яд, когда начинает болеть живот, появляются тошнота и диарея. Это значит, что организм уже сам запустил программу очистки и всё, что от нас требуется, — помочь себе справиться с отравлением. В тяжёлых случаях, конечно, надо обратиться к врачу, но, если ситуация не требует вмешательства профессионалов, можно справиться самостоятельно.Быстрее вывести яды из организма. Для этого принимают сорбенты. Они связывают вредные вещества и выводят их из ЖКТ, не позволяя им всасываться в кровь, а также стимулируют переход ядов из крови в просвет ЖКТ. К сорбентам относится известный многим активированный уголь, популярны сорбенты на основе смектита, лигнина, диоксида кремния и других его соединений.Предотвратить обезвоживание. Понятно, что для вывода всевозможных опасных веществ из организма нужна жидкость. Она теряется вместе с диареей, рвотой, потоотделением. Чтобы организму было легче растворять и выводить токсины, сорбенты нужно либо запивать большим количеством воды, либо принимать их сразу в жидкой форме.Напиваться, конечно, нехорошо, но мы здесь не для того, чтобы читать нотации. При похмелье организму плохо, а значит, ему надо помогать.Пока алкоголь был в крови, мы веселились, но проходит время, и нам становится не до смеха. Ферменты печени начали расщеплять этиловый спирт, и если его было слишком много, то продукты его распада вызывают тошноту, головную боль, слабость — это и есть отравление, которое мы называем похмельем.Раз похмелье — это отравление, то и помощь при неприятных ощущениях должна быть такой же, как при любом другом отравлении.Нужно помочь организму как можно быстрее избавиться от мусора.Пока печень старается нейтрализовать остатки алкоголя, ей помогут всё те же сорбенты, а в дополнение к ним — янтарная кислота. Это составная часть многих «антипохмельных» средств, которая как раз облегчает работу печени.Аллергия — это избыточная реакция иммунитета на аллерген. Аллергеном может выступать любое вещество, которое организм считает потенциально опасным. Чаще всего аллергенами являются белки, однако ими могут быть и другие вещества (к примеру, металлы и фенолы). Единственный способ полностью устранить проявления аллергии — никогда не встречаться с аллергеном, но зачастую это невозможно.Например, нередко встречается аллергия на пыльцу. Но кто сможет не выходить на улицу с апреля по июнь, когда в средней полосе цветёт множество деревьев и пыльца разносится ветром на многие километры?Борьба с аллергией включает три обязательных пункта:Приём антигистаминных препаратов. Их назначают, чтобы устранить проявления аллергии: отёк слизистой, зуд, насморк, трудности с дыханием.Удаление аллергена из организма при помощи сорбентов. Да, снова чистка организма, но не странными коктейлями, а вполне понятными препаратами. Сорбенты выводят и сам аллерген, и продукты обмена веществ, которые образуются при реакции на этот аллерген.Как раз они и вызывают зуд, отёки и неприятные симптомы. Нужно принимать сорбенты несколько дней и повторять приём при обострениях заболевания.Исключение контактов с аллергеном. Здесь всё ясно: нет аллергена, нет и реакции на него.Учёные активно ищут новые способы борьбы с аллергией, так как она встречается всё чаще и чаще. Разрабатываются различные методы иммунотерапии, изучается влияние смены места жительства и кардинального изменения образа жизни на аллергические реакции.Учёные относительно недавно обратили внимание на кишечник, а точнее, на те микроорганизмы, которые его населяют. Открытия оказались интересными.Микрофлора влияет не только на пищеварение, но и на те области и функции организма, которые на первый взгляд с кишечником никак не связаны: состояние кожи, иммунитет, работу мозга, аутоиммунные заболевания и даже вес.Например, микробиота кишечника помогает нам перерабатывать пищу, и если кишечник населён «правильными» бактериями, то риск ожирения будет меньше. Это подтверждают опыты с микрофлорой: когда учёные из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) подсадили микрофлору худых мышей полным подопытным грызунам, последние похудели, хотя их диета и нагрузка не изменились.От этих опытов до управления весом человека ещё далеко, но уже точно понятно, что здоровье кишечника связано с его микрофлорой.В случае видимых проблем — плохой кожи или лишнего веса — кишечник нужно не столько чистить экстремальными процедурами (длительным голоданием, слабительными и клизмами), сколько заселить полезными бактериями. Для размножения полезной микрофлоры нужны пребиотики — это вещества, которые являются питательной средой для дружественных человеку микроорганизмов и в то же время подавляют размножение патологических бактерий. Один из самых известных пребиотиков, применяемых в фармацевтике, — инулин.Возникает вопрос, а как же диетические чистки и детокс? Смысл этих программ можно описать примерно так: надо есть мало, зато много пить фруктовых соков, чтобы из организма вышло всё, кроме полезного. При этом калорий будет поступать меньше, чем при обычном питании, а значит, потеря лишнего веса обеспечена.Но такая «чистка» может навредить организму.Когда мы резко лишаем организм пищи, включается механизм компенсации: раз перестали поступать полезные вещества, нужно как можно скорее запастись тем, что есть, на всякий случай. Поэтому, когда интенсивная чистка заканчивается, тело стремительно набирает килограммы.Соки и смузи не могут полностью удовлетворить потребности организма в питательных веществах. Кроме того, огромное количество фруктозы, которая содержится в детокс-напитках, преобразуется в печени в жирные кислоты. В результате, вместо очищения, мы увеличиваем запасы жира.Предполагается, что часть детокса — это обязательно очистительные процедуры и средства со слабительным и мочегонным эффектом. Но вообще-то, организм сам знает, что и как ему очищать, а излишнее увлечение такими процедурами приводит к обезвоживанию, нарушению водно-солевого баланса, потере важных элементов и витаминов. К слабительным можно привыкнуть, так что обычные физиологические функции станут невозможными без лекарств. Любые слабительные и мочегонные надо употреблять по показаниям врача, а не потому, что захотелось «почиститься».Чистка организма нужна далеко не всегда. Когда она всё же требуется, выбирайте средства, которые помогут и не навредят.