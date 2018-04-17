6 признаков того, что ваши почки плохо работают



ухудшению аппетита и ощущению слабости;



зуду кожных покровов и сыпи, раздражению, шелушению;



изменению вкусовых ощущений, в частности, металлическому привкусу во рту;



апатии, раздражении, плохому настроению;



утомляемости и тяжести в мышцах;



головным болям;



нарушению сна;



снижению концентрации внимания, падению работоспособности;



снижению иммунитета.



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Наши почки выполняют в организме роль молчаливого охранника, который без «сна и отдыха» выводит из организма лишнюю жидкость и продукты распада. Есть у этого органа и другие жизненно важные функции: он регулирует концентрацию солей и калия, кровяное давление, участвует в выработке красных кровяных телец и витамина D. Не всегда бывает легко понять, что с почками что-то не так, но есть признаки, которые прямо на это указывают.Здоровые люди в среднем испражняются 4—5 раз днем и один раз ночью. При этом диурез колеблется в пределах 700—2000 мл в зависимости от индивидуальных и других особенностей — обильного питья, охлаждения, волнения и пр. При такой болезни почек, как дизурия, наблюдается расстройство мочеиспускания — оно становится учащенным или затрудненным. В первом случае должен насторожить тот факт, что количество выделяемой жидкости увеличивается до 2,5 литров в сутки и более. При этом ее цвет заметно светлеет, как будто ее разбавили водой.Цистит является одним из заболеваний, вызывающим многократное увеличение позывов к мочеиспусканию, сопровождаясь болью. Мужчины с гиперплазией предстательной железы многократно встают в туалет ночью, а вот при камнях в мочевом пузыре наблюдается обратная ситуация — больной спит спокойно, а вот днем посещает уборную часто. При затрудненном мочеиспускании объем выделяемой за сутки жидкости уменьшается до 500 мл и менее. Такие симптомы можно наблюдать при новообразованиях шейки мочевого пузыря и трубчато-альвеолярной железы у мужчин, камнях в самом парном бобовидном органе и мочеточнике и др.Боль в области поясницы не всегда относится именно к почкам. Некоторые путают ее с проявлениями хондроза и других недугов. Не все осведомлены, что болят почки не непосредственно над тазом, а в верхнем отделе поясницы, ведь они располагаются прямо под самыми нижними ребрами. Боль может иметь разный характер — быть тянущей, ноющей, колющей, тупой. При воспалении боль ноющая, преследующая человека постоянно, а при продвижении камней она острая, терпеть которую зачастую просто нет сил. Нередко случается так, что локализуется она только в одной стороне. В любом случае определить, болят почки или имеет место заболевание других органов и систем может только врач на основании анализов, УЗИ и других обследований.Чаще всего отеки выступают признаком острой или хронической почечной недостаточности. Дело в том, что анатомически и физиологически этот орган напрямую регулируют состав крови. При появлении различных недугов работа почек по фильтрации нарушается, что приводит к негативному изменению количества различных веществ в крови и, как следствие, развитию отеков. С точки зрения строения организма, их рассматривают как сгущение жидкости в тканях. Основным местом локализации выступает пространство между клетками, где в норме транссудата быть не должно.При различных болезнях почек создаются благоприятные условия для прохождения жидкости через оболочку сосудов. Это явление в науке о природе и материи называют осмотическим давлением. Его принципы базируются на том, что растворитель, коим выступает вода, всегда стремится попасть туда, где больше скопление растворенного вещества. В идеале этих веществ — солей натрия, хлора, а также белков, холестерина и других больше в крови, но когда работа почек дезорганизуется, их концентрация падает и жидкость перетекает в пространство между клетками, провоцируя отеки.Кровь, присутствующая в моче, не всего указывает на какое-то серьезное заболевание. У не страдающих заболеваниями людей присутствие в моче красных телец может наблюдаться после тяжелой физической работы и коррекции не предусматривать. Бывает и так, что присутствие в моче младенцев кристаллов уратов родители принимают за кровь и поднимают панику, а дело все в мочекислом инфаркте почки — физиологическом явлении, не требующем специализированного лечения. Кровь в моче может появиться и при перемещении камня из различных отделов почки в мочеточники и далее в резервуар мочи. С его отхождением все видимые симптомы гематурия прекращаются сами собой.Другое дело, если в мочеполовую систему попадают бактерии, появляются злокачественные и доброкачественные опухоли мочевыводящих путей и почек. В этих случаях без помощи врачей не обойтись. Инфекцию лечат антибиотиками, а при злокачественных новообразованиях их нередко удаляют вместе с органом. Но гематурия является только косвенным признаком почечной недостаточности. Дело в том, что ее могут провоцировать и заболевания крови, недостаточность печени, гемофилия, прием некоторых лекарственных препаратов.Если почки болят, то свою очистительную функцию они выполняют не на все 100%, а это неизбежно приводит к загрязнению крови токсинами. Определить наличие интоксикации можно по следующим признакам:Гипертензивный синдром выступает еще одним частым проявлением болезни почек. Согласно статистическим данным, хроническая патология парного бобовидного органа диагностируется у 20—30% гипертоников. Это характерно для хронического гломерулонефрита, сосудистого нефросклероза, амилоидоза почек и др. Вследствие усиленного продуцирования почками особого вещества белковой природы — ренина нарушается их кровоснабжение с формированием артериальной гипертонии. При взаимодействии ренина с гипертензиногеном образуется ангиотензин. Он высоко активен и повышает тонус сосудов на периферии, тем самым поднимая давление в артериях.Если вы выявили у себя один из вышеперечисленных признаков, то как можно скорее обратитесь за консультацией к специалисту для проведения необходимого обследования.