Сыр защищает кости мужчин, но не женщин

Ученые из Гарвардского университета обнаружили, что самую лучшую защиту от остеопороза для мужчин дает регулярное потребление сыра. А вот в отношении женщин аналогичного эффекта не выявлено.На первом этапе ученые проанализировали питание 1522 мужчин и 1104 женщин в возрасте от 32 до 81 года, которые принимали участие в многолетнем исследовании Framingham Heart. Все они прошли обследование методом количественной компьютерной томографии (QCT), в ходе которого была измерена плотность костной ткани в костях нижней части спины и бедер. Ученых также интересовало потребление молочных продуктов: молока, йогурта, сыра и др. Высоким считался уровень потребления более трех порций в неделю, низким — полное отсутствие молочных продуктов в рационе или менее половины от максимального объема.Оказалось, что мужчины старше 50 лет, регулярно потребляющие молочные продукты, имеют более крепкие кости, чем те, кто пренебрегает сырами, йогуртами и молоком. При этом лучшие результаты QCT были выявлены у тех мужчин, в чьем рационе сыр занимал одну из лидирующих позиций — неважно, был ли он в чистом виде или входил в состав пиццы или лазаньи.А вот у женщин таких зависимостей выявлено не было. Единственный продукт, который давал им небольшое преимущество в сохранении плотности костей — это сливки, причем в довольно значительных объемах.Ученые подчеркивают, что женщины в силу гормональных возрастных изменений в 4 раза чаще мужчин страдают от остеопороза. Раньше считалось, что достаточно регулярно потреблять молочные продукты, чтобы нивелировать негативный эффект снижения выработки эстрогенов в организме. Теперь получается, что этого мало.