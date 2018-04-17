Антибиотики: за и против жизни

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Существует множество заболеваний, с которыми люди не могли справиться долгое время. Институты и лаборатории проводят исследования, появляются новые лекарства, а цель одна — помочь врачам справиться с той или иной болезнью. Когда появились антибиотики, произошел прорыв в медицине, так как их действие позволяло решить многие ранее невыполнимые задачи.Для пациента важно понимать, что любое лекарство — это вмешательство в привычный ритм работы организма. Если употреблять его бездумно, то можно добиться обратного эффекта.Инфекция подстерегает каждого из нас, часто приходится обращаться к врачам, особенно в сезон простуд. При необходимости назначают препараты из группы антибиотиков. Порой список противопоказаний в инструкции по применению очень длинный, но не стоит относиться к этому предвзято, так как в большинстве случаев организм нормально реагирует на лекарства, и нет нужды паниковать раньше времени.На сегодняшний день известно около ста видов антибиотиков, но не все из них используются в медицинских целях. Губительны они не только для болезнетворных бактерий, возможно влияние и на те микроорганизмы, что жизненно необходимы человеку. Польза от их применения может быть только при грамотно выстроенной терапии.Если поначалу антибиотики не вызывали опасений, то со временем у специалистов в области медицины появилось мнение, что при неверной схеме лечения они наносят вред здоровью.Это не значит, что необходимо отказаться от лекарства. Речь идет о бесконтрольном приеме антибиотиков, которые заболевшие самостоятельно назначают себе и покупают в аптеке. Самолечение стало серьезной проблемой для врачей, которым приходиться долго исправлять ошибки.Вместе с болезнетворными страдают и жизненно необходимые для человека микроорганизмы. Если врач назначает антибиотики, то важно точно следовать схеме приема лекарств, соблюдать временные рамки. Иногда после проведенного лечения требуется восстановить микрофлору кишечника, и то, какой препарат поможет в этом, решит только квалифицированный врач.Разрабатываются современные препараты, а те, что применялись ранее, становятся все менее эффективными, так как бактерии мутируют. Поэтому так важно не останавливаться на достигнутых результатах, продолжать исследования и разработку новых лекарственных средств.Зима, человек простыл, промочил ноги, на него чихнул больной в транспорте, итог — плохое самочувствие и недомогание. Мало кто при этом бежит к врачу, никому не хочется сидеть в очереди по поводу небольшого насморка. Покупая в аптеке средства против гриппа и простуды, человек стремится поскорее снять симптомы, а приняв лекарство — забывает о проблеме, так как ничто больше его не беспокоит. Но не всегда организму удается справиться с инфекцией, даже если на помощь пришли лекарства. И вот уже осложнение заявляет о себе: кашель, температура, боль в ухе или ларингит. Многие стремятся ускорить процесс, принимают по нескольку таблеток, искренне считая, что так болезнь отступит быстрее. Особенно часто такое заблуждение наблюдается у мужчин.Не всем известно, что антибиотики — не панацея. Инфекция, которая имеет вирусную природу, не всегда им поддается, а принимая их без назначения врача, больной вредит себе сам. Только специалист в состоянии определить специфику заболевания, и каким из множества препаратов его лечить.До сих пор до конца не изучены все положительные и отрицательные факторы влияния антибиотиков. Потребуется еще немало времени для того, чтобы определить насколько сильно влияет на организм тот ли иной препарат.Антибиотики влияют не только на общее состояние больного, может возникнуть и аллергическая реакция на препарат. Для некоторых из них отмечаются возможные побочные эффекты в виде негативного воздействия на тот или иной орган.Может возникнуть и устойчивость и к определенному виду антибиотиков. Не зря запретили бесконтрольно их реализовывать в аптеке, теперь получить лекарство можно только по рецепту врача. Главное — чтобы все следовали этому закону и не нарушали принятые правила.Но не стоит впадать в крайности и совсем отказываться от приема антибиотиков. Это может сказаться на эффективности лечения. Только грамотный подход к терапии и тщательный выбор средства поможет справиться с инфекцией. Пожалуй, на сегодняшний день нет ничего более результативного в лечении. Есть препараты, основу которых составляют природные компоненты, а есть — полусинтетические, но те и другие призваны подавлять рост и размножение бактерий.Лечащий врач должен придерживаться определенной схемы, основываться на индивидуальных показателях больного. Помогут антибиотики только в том случае, если их назначил врач, а тот, кто их принимает, четко следует рекомендациям и соблюдает время приема. Важно пропить полный цикл, это позволит локализовать болезнь и в скором времени избавиться от неприятных симптомов.Под действием антибиотиков погибают не только вредные бактерии, полезные также находятся под угрозой. Первым на вмешательство реагирует желудочно-кишечный тракт. Слизистая раздражена, и это становится провоцирующим фактором для возникновения язвенной болезни и других патологий. Страдают печень, желчный пузырь. У некоторых людей есть непереносимость препаратов, и в таком случае человек сам должен наблюдать за своим состоянием. Если есть какие-то отклонения, необходимо сообщить об этом врачу, и он примет решение по замене лекарства.Иногда возникает ситуация, когда необходимо восстановить микрофлору кишечника, и лечащий врач может порекомендовать эффективные препараты. Нельзя исключать риск развития аллергической реакции организма, когда появляется зуд, покраснение, сыпь, порой подобные симптомы сопровождаются отеком тканей.Есть определенные правила, следуя которым можно минимизировать риски. Прежде всего, соблюдать дозировку, а при покупке убедиться, что срок годности препарата не истек. Врач должен учитывать все хронические заболевания пациента при назначении того или иного лекарства. Важно о них упомянуть, известить, не обострились ли они в данный момент.Стараться избегать приема препаратов на голодный желудок. Пища позволит снизить раздражение. Запивать таблетки достаточным количеством воды, без согласования врачом не принимать никаких других лекарств, даже если их выписали ранее. Не прерывать курс лечения, особенно при первых признаках улучшения. Недуг хотя и отступит, но возбудители болезни приспособятся, в дальнейшем будет все труднее с ними справиться. Не стоит употреблять во время лечения алкогольные напитки, так как это либо снизит эффект, либо блокирует действие препарата.