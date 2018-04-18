Назван новый претендент на титул "чумы XXI века"

Ситуация обусловлена многими негативными факторами.

В Китае после проведенного анализа статистики заболеваний и смертей врачи определили претендента на зловещий титул "чумы XXI века".

Потеснив СПИД и онкологические заболевания, им стала хроническая обструктивная болезнь легких, только за один год унесшая жизни 870 тысяч китайцев.

По сведениям китайских врачей, в настоящее время обструктивной болезнью легких болеют более восьми с половиной процентов населения страны или 100 миллионов человек.

Такая ситуация обусловлена многими негативными факторами, например, смог мегаполисов, приверженность граждан к курению, а также тенденция к постоянному старению населения.

В отличие от туберкулеза и пневмонии, обструктивная болезнь легких постепенно ограничивает количество воздуха, попадающего в дыхательные пути. В большинстве случаев, человек узнает о своей болезни, когда процесс приобретает необратимый характер.

На данный момент учеными еще не разработана методика лечения этого заболевания, как и препараты, способные остановить развивающуюся патологию.
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