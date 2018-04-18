Онкологи обозначили группу риска рака щитовидки

Людям, которые попадают в группу риска этого онкологического заболевания, нужно быть на чеку.Рак щитовидной железы, как и основная часть всех видов онкозаболеваний, коварен тем, что его симптомы проявляются на стадии активного роста злокачественной опухоли.Этим усугубляется процесс лечения, как и шансы на выздоровление с каждым днем только снижаются.Онкологи убеждены, что ранняя диагностика рака - залог полного излечения с наименьшими потерями в плане здоровья человека. Поэтому они в очередной раз напоминают о том, что за своим здоровьем нужно следить и при малейших изменениях в самочувствии или внешнем виде человека обращаться к врачу, проходить обследование и вовремя начинать лечение, если раковая опухоль будет обнаружена.Учеными была составлена статистика, по данным которой можно утверждать, что мужчины и женщины с темной кожей в несколько раз реже сталкиваются с этим диагнозом, чем те, у кого она светлая.Этот фактор обусловлен тем, что женский организм устроен иначе, чем мужской. У женщин, в целом, чаще появляются проблемы с щитовидкой, нежели у мужчин.Практически все виды онкологических заболеваний имеют наследственный фактор развития. При раке происходит мутация определенных генов, из-за чего "пострадать" могут младшие поколения в семье.Рак щитовидки наиболее часто диагностируют у людей, достигших 40-летнего возраста. Конечно, опухоли щитовидной железы диагностируются и в более молодом возрасте, но достаточно редко.Острая нехватка йода приводит к нарушениям в работе щитовидки. Учеными зафиксировано, что в странах, где люди редко употребляют продукты, обогащенные йодом, намного чаще встречается рак щитовидной железы, чем там, где рацион питания включает в себя йодосодержащие продукты.Тем, кто не попадает в группу риска рака щитовидки, тоже не стоит расслабляться и вести здоровый образ жизни, чтобы не подвергать свой организм опасности.