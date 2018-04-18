Шесть факторов, повышающих артериальное давление

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Ученые Американской ассоциации сердца назвали 6 причин, влияющих на повышение артериального давления, сообщает издание Knowridge Science Report.Соль заняла лидирующую позицию в рейтинге негативных воздействий на артериальное давление. Врачи советуют исключить из своего рациона соль или хотя бы сократить ее потребление до 1500 миллиграммов натрия в день.Ученые также призывают не использовать противоотечные препараты, так как они способствуют повышению кровяного давления, что впоследствии может привести к заболеваниям сердца. Врачи напоминают о необходимости читать этикетки на всех препаратах безрецептурного лечения перед покупкой, так как на них часто имеются предупреждения для тех, у кого высокое кровяное давление.Разумной нормой ученые американской ассоциации назвали не более двух стаканов с алкогольными напитками для мужчин и одного стакана для женщин.Не стоит злоупотреблять саунами, так как контраст между холодной водой и высокой температурой в сауне крайне опасен для здоровья.Людям с высоким артериальным давлением также необходимо особенно тщательно следить за своим весом и больше заниматься спортом.Помимо всего этого, ученые советуют устраивать себе небольшие прогулки после окончания рабочего дня, особенно если ваша работа сидячая.Всего несколько минут легкой активности помогут снизить кровяное давление у пациентов с диабетом второго типа.