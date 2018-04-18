Шесть факторов, повышающих артериальное давление
Соль
Соль заняла лидирующую позицию в рейтинге негативных воздействий на артериальное давление. Врачи советуют исключить из своего рациона соль или хотя бы сократить ее потребление до 1500 миллиграммов натрия в день.
Противоотченые препараты
Ученые также призывают не использовать противоотечные препараты, так как они способствуют повышению кровяного давления, что впоследствии может привести к заболеваниям сердца. Врачи напоминают о необходимости читать этикетки на всех препаратах безрецептурного лечения перед покупкой, так как на них часто имеются предупреждения для тех, у кого высокое кровяное давление.
Алкоголь
Разумной нормой ученые американской ассоциации назвали не более двух стаканов с алкогольными напитками для мужчин и одного стакана для женщин.
Сауна
Не стоит злоупотреблять саунами, так как контраст между холодной водой и высокой температурой в сауне крайне опасен для здоровья.
Вес
Людям с высоким артериальным давлением также необходимо особенно тщательно следить за своим весом и больше заниматься спортом.
Сидячий образ жизни
Помимо всего этого, ученые советуют устраивать себе небольшие прогулки после окончания рабочего дня, особенно если ваша работа сидячая.
Всего несколько минут легкой активности помогут снизить кровяное давление у пациентов с диабетом второго типа.
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