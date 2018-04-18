Прием обезболивающих лекарств во время беременности опасен для плода

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Прием парацетамола и ибупрофена во время беременности наносит вред репродуктивной системе плода, выяснили ученые из Эдинбургского университета. Исследование принято к публикации в журнале Environmental Health Perspectives.Авторы нового исследования изучили, как парацетамол и ибупрофен воздействуют на ткани формирующихся половых органов плода. Образцы фетальных тканей яичек и яичников обрабатывали ими в течение недели. Обезболивающие значительно уменьшили количество клеток зародышевой линии, из которых в дальнейшем формируются яйцеклетки и сперматозоиды.Парацетамол способствовал уменьшению количества зародышевых клеток на 40%, ибупрофен — на 50 %. Как отмечают исследователи, из-за этого у девочек может сократиться количество яйцеклеток, что приведет к преждевременному наступлению менопаузы. У мальчиков изменения в тестикулярной ткани способствуют гипосперматогенезу — недостаточному производству сперматозоидов.Следующий этап эксперимента провели на мышах: им пересадили фрагменты фетальной ткани яичек, чтобы проследить развитие клеток. Мыши соответствующим образом получали уменьшенную дозу парацетамола. Один день приема обезболивающего уменьшил число клеток зародышевой линии на 17%, а за неделю их количество упало на треть.Исследователи считают, что обезболивающие могут вызывать эпигенетические изменения, при которых первичная структура ДНК не меняется. Однако в некоторых случаях они наследуются, поэтому применение обезболивающих родителями может быть опасным и для детей.«Мы рекомендуем женщинам внимательно относиться к обезболивающим во время беременности и следовать существующим рекомендациям: принимать минимально возможные дозы в течение как можно более короткого периода», - сказал ведущий автор исследования Род Митчелл (Rod Mitchell).