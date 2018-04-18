Вредные привычки и другие причины появления заеды

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С заедами, то есть трещинами в уголках рта знакомы многие. Воспаление слизистой оболочки кожи могут вызвать самые разные причины — вредные привычки, бактерии, дрожжеподобные грибки и другие заболевания, с которыми имеет смысл познакомиться поближе.Злоупотребляющего алкоголем и сигаретами, а тем более принимающего наркотики человека здоровым можно считать лишь относительно. Не секрет, что результатом вредных привычек могут стать самые разные болезни, а также снижение иммунитета, причем как местного, так и внутреннего. Появление заед в этом случае — самое безобидное, что может произойти. Одной из причин развития воспаления в уголках рта является обкусывание ногтей. К тем же последствиям может привести привычка постоянно держать во рту какой-либо предмет — карандаш, зубочистку, ручку и т. п.Риск появления трещин в уголках рта повышается с приходом холодного времени года. Это особенно касается женщин, не пользующихся помадой, а также мужчин, пренебрегающих средствами защиты типа вазелина. Ну а если еще и часто облизывать губы на ветру или морозе, то не избежать шелушения кожи губ, ощущения стянутости и болезненности. При этом в уголках могут появляться и воспаленные трещины, которые легко устранить, если пользоваться специальными гигиеническими средствами.По-научному заеды называют ангулитом или ангулярным хейлитом. Такое заболевание слизистой оболочки кожи уголков рта вызывают стрептококки и дрожжеподобные грибы рода Candida. Первые могут активизировать свою деятельность на фоне перенесенных ранее инфекционных и воспалительных недугов — гриппа, ОРВИ, бронхита, пародонтита и др. Длительное лечение медикаментами, в частности, антибиотиками нередко становится причиной бесконтрольного размножения дрожжеподобных грибков, которые вызывают самые разные болезни полости рта — стоматит, кандидамикотическую заеду и др. Не лишним будет сдать все анализы для определения возбудителя заболевания и назначения соответствующего лечения.Хорошие привычки играют не последнюю роль в деле сохранения здоровья и профилактики различных заболеваний. Если человек пренебрегает регулярной чисткой зубов, то велик риск возникновения воспаления в уголках рта, то есть заед. Наибольшей опасности подвергают себя маленькие дети, которые еще не могут осуществлять полноценную гигиену полости рта, да к тому же постоянно трогают лицо руками, суют в рот пальцы и посторонние предметы. Такие действия могут привести к заражению стафилококками, стрептококками и другими бактериями, способными вызвать возникновение заед.Под гиповитаминозом понимают недостаточное поступление в организм ценных нутриентов, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности. Речь идет о витаминах, которые хоть и не обладают питательной ценностью, зато регулируют очень многие процессы в организме — обмен веществ, выработку гормонов, регенерацию тканей, заживление ран, поддержание здоровья кожи. Воспаление в уголках рта с появлением отечности, боли и покраснения может вызвать нехватка витаминов В12 или В2. Имеет смысл пройти все необходимые обследования на предмет обнаружения такого дефицита и повысить в своем рационе долю тех продуктов, которые эти витамины содержат.Витамин В12 можно получить из кисломолочных продуктов, печени, яичного желтка, а витамин В2 — из почек, брокколи, гречневой крупы, риса, белокочанной капусты, миндаля, тех же яиц и печени. Решение о дополнительном приеме витаминно-минеральных комплексов должен принимать только врач.Эта болезнь попала в данный список далеко не случайно, ведь она тоже может вызывать появление трещин в уголках губ. Все дело в том, что недостаточность гормона инсулина и вызываемое им увеличение уровня глюкозы в крови негативно отражается на работе многих внутренних органов и систем. Страдает и кожный покров, что выражается в медленном и плохом заживлении появляющихся на нем ранок и других повреждений. Вследствие этого даже легкая травма слизистой в уголке рта может спровоцировать серьезное воспаление, требующее обязательного лечения под контролем специалиста.Малокровие, при котором наблюдается резкое снижение уровня гемоглобина в крови, также способно привести к образованию заед в уголках рта. Спусковым механизмом развития самой анемии может послужить неправильное или бедное питание, перенесенные острые респираторные инфекции, глистные инвазии, недостаток витаминов и др. Малокровие существенно ухудшает состояние здоровья человека. Он чувствует постоянную слабость и недомогание, страдает от головной боли, одышки, шума в ушах, головокружения, снижения концентрации внимания. Лечение предусматривает прием препаратов железа и витамина В12.Всевозможные травмы также могут привести к развитию такой болезни, как ангулит. Травмировать кожу губ можно как самостоятельно, так и при лечении зубов. Не секрет, что в кресле стоматолога приходится очень широко открывать рот, что само по себе может привести к повреждению кожи и слизистой в уголках рта. Кроме того, врач может зацепить эти места инструментом, хотя это случается довольно редко. Использование съемных зубных протезов — еще один провоцирующий фактор, ведь при их введении и выведении больше всего затрагивается именно область уголков губ. Предотвратить подобное неприятное явление можно, если перед походом к стоматологу обильно смазать губы кремом или вазелином.Длительно незаживающие трещины в уголках рта могут быть следствием не одних только вредных привычек. Есть серьезные недуги, способные маскироваться под обычную заеду, например, сифилис. Главным его отличием от обычного ангулита является уплотнение в основании эрозии. Кроме того, для сифилиса характерен бледно-серебристый налет. Если язва не заживает в течение долгого периода времени, то это серьезный повод для обращения к врачу, ведь речь может идти о злокачественном новообразовании. Даже обычный стресс может стать причиной возникновения такого неприятного явления, поэтому лучше не полениться и сходить на прием к врачу. Под его контролем вылечить трещины удастся намного быстрее и эффективнее.