От клещей спасения нет

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Кровососущие твари расползаются по РоссииУже почти 1,6 тысячи граждан пострадали от их укусов. Им даже пришлось обратиться к врачам за помощью. Об этом сообщил Роспотребнадзор.Жители 55 регионов страны столкнулись с клещами. "В медицинские организации обратились 1599 пострадавших от укусов клещей, в том числе 713 детей. Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза", – уточнили в ведомстве.Для защиты людей от насекомых в Крыму, Адыгее, Хакасии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, в Краснодарском, Приморском, Хабаровском и Ставропольском краях, а также в Астраханской, Ростовской, Белгородской, Тюменской и Амурской областях, Еврейской автономной областях проведена специальная обработка площадей.Еще более 37 тыс. га территории обработают в разных регионах при подготовке к открытию детских оздоровительных учреждений, отметили в Роспотребнадзоре.С населением проведена необходимая работа. Главным при этом названа индивидуальная защита – соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов. На данный момент в стране от клещевого вирусного энцефалита привиты 903 тысячи человек.О начале сезона активности клещей Роспотребнадзор предупредил еще на прошлой неделе. На 9 апреля пострадавшие от укусов были зарегистрированы в 35 субъектах РФ