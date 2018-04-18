Когда нужно пить воду: запоры, сухость кожи, жажда

Вода составляет большую часть веса тела, и без регулярного поступления ее в организм страдает обмен веществ и стабильная работа внутренних органов. Оптимальный питьевой режим позволяет поддерживать здоровье организма и внешнюю красоту, не страдая ни от отеков, ни от обезвоживания. Но сколько же нужно потреблять жидкости, как правильно пить воду, чтобы активно работали почки, кожа не страдала от стянутости и сухости? Есть определенные симптомы со стороны организма, подсказывающие, что имеется дефицит воды — это изменение запаха мочи, проблемы со слизистыми, запоры и некоторые иные проявления скрытого обезвоживания. На что обращать внимание, как устранить дефицит жидкости?Зачастую человек не может знать точно, сколько жидкости ему нужно для нормального самочувствия и поддержания обмена веществ на оптимальном уровне. Само тело зачастую подсказывает, что страдает от обезвоживания, внешними признаками — изменением состояния кожи и определенными симптомами. Когда же нужно пить воду?Один из универсальных механизмов — это жажда, именно данный симптом возникает при дефиците жидкости. Если в условиях жаркой погоды или при нахождении в душном помещении хочется пить — это сигнал: телу не хватает воды. Достаточное обеспечение жидкостью даже в условиях высоких температур не формирует жажду. Чтобы полноценно пополнять запасы, стоит пить воду мелкими глотками и часто. Обычно подобный способ сразу дает позитивные результаты.Важно знать, что даже если употребляется много напитков (соки, кофе, чай или сладкие газировки) может появляться ощущение сухости во рту за счет обезвоживания. Именно этот симптом говорит о том, что тело испытывает дефицит жидкости, страдает от нехватки чистой питьевой воды. И важно в этих условиях употреблять не какие-либо горячие или холодные напитки, а пить воду, обычную, чистую и негазированную. Только она может полноценно насытить все клетки тела жидкостью.Часто ощущение сухости и стянутости кожи, дискомфорт и шелушение становятся признаками нехватки жидкости в организме. Кожа лица и тела подвержена влияниям внешней среды, для полноценного функционирования клетки должны получать много жидкости, чтобы не они высыхали и не отшелушивались. Если потреблять менее 8-ми стаканов жидкости в день, организм страдает от обезвоживания, работа кожи нарушается, она хуже защищает тело от воздействия внешних факторов. Поэтому нужно взять себе за правило пить достаточное количество воды, а для дополнительной подпитки освежать лицо спреем с термальной водой.Нередко при дефиците воды может возникать краснота и дискомфорт, сухость глаз, иногда с ощущением легкого зуда. Постоянное почесывание раздраженных век может приводить к покраснению слизистых, ощущению отека глаз. Если воды в организме мало, слезные железы вырабатывают меньше слезной жидкости. Это грозит подсыханием слизистых и дискомфортом — развивается синдром сухого глаза. Длительное состояние, приводящее к сухости глаз, может формировать проблемы зрения и повышает риск инфекционных поражений. Особенно это опасно для тех, кто постоянно носит очки или контактные линзы.Относительно потребления жидкости нет жестких нормативов, нужно ориентироваться на цвет, запах мочи и ее объемы. Почки одними из первых реагируют на обезвоживание, перестраивая свою работу. Если мочи стало очень мало, мочеиспускания редкие, цвет темный и насыщенный, формируется резкий запах мочи, это говорит об обезвоживании, которое приводит к замедлению работы почек. На фоне концентрирования мочи, может ощущаться дискомфорт при ее отделении, раздражение в области уретры. Такие симптомы очень тревожны и говорят о сильном дефиците воды, который бывает при поносе и рвоте на фоне инфекций. Если же объем и цвет вполне обычные, но имеется резкий и неприятный запах мочи, это обычно указывает на иные проблемы с работой почек или обменом веществ, стоит обратиться к врачу.Нередко на фоне гиповолемии (уменьшения объема крови, которая циркулирует по сосудам тела), формирующейся при ограниченном питьевом режиме, происходит снижение давления и нарушение доставки к тканям кислорода. Чтобы компенсировать гипоксию, рефлекторно учащается сердцебиение, что приводит к тахикардии и высокому пульсу. Если питьевой режим нарушен, может колебаться давление, причем возможно как его повышение, так и резкое снижение. Это связано с дефицитом кислорода, который не может адекватно поставляться из-за сгущения и повышения вязкости крови.Если питьевой режим нерационален, возникают болезненные ощущения в области суставов. Такое возможно у людей среднего и пожилого возраста, возникает после привычной физической нагрузки — прыжков, бега или наклонов со сгибанием суставов. Это связано с тем, что на фоне обезвоживания страдает и хрящ, покрывающий поверхности суставов, и синовиальная жидкость, которая находится внутри сустава. Если жидкости слишком мало для нормального функционирования, страдают суставные поверхности костей из-за обезвоживания и «растрескивания» хряща, возникает хруст и дискомфорт.Нередко на фоне обезвоживания страдают пищеварение и работа кишечника. При дефиците жидкости могут стать привычными дискомфорт при усвоении пищи и запор. Это происходит из-за обезвоживания каловых масс и вялости мышц, нарушений кровообращения в области кишечных сосудов. Наиболее типичен в этих условиях атонический запор, связанный с «вялым» кишечником. Играют роль и сгущение соков в желудке, кишечнике, хуже переваривающие пищу, застой содержимого, проблемы с отделением желчи, которая также густеет. Дефицит механических и химических стимулов приводит к задержке содержимого в просвете кишки, запор становится привычным.Мышцы, наряду со всеми остальными тканями тела, также состоят из воды. При обезвоживании они способны к потере жидкости, за счет чего происходит уменьшение объема мышечной массы и общего веса в целом. Если из мышечного волокна уходит вода, это ослабляет его и уменьшает в объеме. Поэтому спортсменам и людям, которые активно тренируются, важен полноценный белок и много воды, чтобы мышцы не страдали.Когда организм обезвожен, внутренние процессы жизнедеятельности замедляются, переходя в аварийный режим. Это приводит к снижению двигательной активности и выработки энергии, чтобы не растрачивать ресурсы. В результате возникает апатия, слабость и постоянное ощущение усталости. Оно же связано с замедлением кровотока и дефицитом кислорода. Возникает сонливость, даже если сон длится не менее 8 часов, а кофе не пробуждает совсем.