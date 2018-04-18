Иммунитет на максимум: ученые говорят, что нужно всего лишь не есть три дня
Ученые выяснили, что голодовка помогает организму быстрее избавляться от поврежденных клеток. Затем, когда прием пищи восстанавливается в нормальном режиме, стволовые клетки полностью «перезагружают» иммунную систему потоком новых лейкоцитов.
Ранее лечебное голодание в медицинской среде считалось антинаучной и вредной для организма практикой. Но открытие биологов из Университета Южной Калифорнии говорит обратное — иногда голодание и в самом деле полезно.
Исследователи работали с группой полгода, устанавливая разную длительность голодовки, от 2 до 4 дней. Наиболее эффективно оказалось воздерживаться от еды 3 дня: кроме укрепления иммунной системы, это приводит к снижению фермента ПКА, одного из ключевых элементов механизма старения.
Новость и в самом деле воодушевляющая. Однако, не стоит приниматься за голодовку без подготовки и четкого понимания работы организма. Помните — все тесты ученые проводили на людях только под постоянным присмотром врача.
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Добавил GooDZonE в категорию Гастроэнтерология
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