Иммунитет на максимум: ученые говорят, что нужно всего лишь не есть три дня

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Иммунитет можно прокачать до максимума всего за три дня: достаточно только отказаться от еды. Медики из Университета Южной Калифорнии научно доказали пользу кратковременной голодовки и теперь утверждают, что стоят на пороге еще более важного открытия.Ученые выяснили, что голодовка помогает организму быстрее избавляться от поврежденных клеток. Затем, когда прием пищи восстанавливается в нормальном режиме, стволовые клетки полностью «перезагружают» иммунную систему потоком новых лейкоцитов.Ранее лечебное голодание в медицинской среде считалось антинаучной и вредной для организма практикой. Но открытие биологов из Университета Южной Калифорнии говорит обратное — иногда голодание и в самом деле полезно.Исследователи работали с группой полгода, устанавливая разную длительность голодовки, от 2 до 4 дней. Наиболее эффективно оказалось воздерживаться от еды 3 дня: кроме укрепления иммунной системы, это приводит к снижению фермента ПКА, одного из ключевых элементов механизма старения.Новость и в самом деле воодушевляющая. Однако, не стоит приниматься за голодовку без подготовки и четкого понимания работы организма. Помните — все тесты ученые проводили на людях только под постоянным присмотром врача.