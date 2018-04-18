Ученые опровергли опасность пестицидов в овощах и фруктах
«Не стоит бояться слова «химия». Пестицидами трудно отравится именно от плодов, их содержание на шкурке невелико. При надлежащей обработке продукта боятся нечего», - приводится в журнале заключение экспертов.
В то же время издание поясняет: экспертное мнение специалистов относится к производству сельхозпродукции без нарушений техники безопасности во время процесса удобрения. Ученые призвали не бросаться в крайности при употреблении растительных продуктов. Переизбыток фруктов и овощей в рационе питания опасен так же, как и недостаточное употребление. Витамины, кислоты и другие биологически активные вещества, которые содержатся в дарах природы, могут при перенасыщении провоцировать негативную реакцию организма, подчеркнули научные работники.
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