Ученые опровергли опасность пестицидов в овощах и фруктах

Общеизвестно, что практически вся продукция сельского хозяйства подвергается обработке химикатами. Но ученые заявили, что бояться этого не следует. В Journal of Toxicology исследователи поделились мнением о том, что пестициды, присутствующие в овощах и фруктах, не так опасны, как это часто представляют. Для здоровья гораздо опаснее отказываться от овощей и фруктов, считая, что они «заражены химией», высказались на этот счет эксперты. По их словам, в интернете часто можно увидеть рейтинги продуктов с наибольшим содержанием пестицидов, а также самых «чистых» в плане их содержания. На самом деле следы химических компонентов, используемых в сельхозпроизводстве, есть практически во всей растительной продукции, констатировали специалисты. Но ученые настаивают: бояться этого не нужно. По крайней мере это не должно вызывать панических опасений.«Не стоит бояться слова «химия». Пестицидами трудно отравится именно от плодов, их содержание на шкурке невелико. При надлежащей обработке продукта боятся нечего», - приводится в журнале заключение экспертов.В то же время издание поясняет: экспертное мнение специалистов относится к производству сельхозпродукции без нарушений техники безопасности во время процесса удобрения. Ученые призвали не бросаться в крайности при употреблении растительных продуктов. Переизбыток фруктов и овощей в рационе питания опасен так же, как и недостаточное употребление. Витамины, кислоты и другие биологически активные вещества, которые содержатся в дарах природы, могут при перенасыщении провоцировать негативную реакцию организма, подчеркнули научные работники.