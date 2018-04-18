Врачи назвали 5 самых опасных болезней весны

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Неустойчивая погода и ослабление организма, пережившего долгий период холодов, делают человека подверженным ряду заболеваний, предостерегают специалисты. С приходом весны следует более внимательно относиться к собственному здоровью и переменам в самочувствии. Ученые проанализировали заболеваемость россиян и отобрали пять наиболее коварных весенних недугов, сообщили «VistaNews». Пятое и четвертое место рейтинга заняли панкреатит и холецистит – болезни воспалительного характера, затрагивающие поджелудочную железу и желчный пузырь. Медики отметили, что зачастую к появлению данных нарушений ведет неправильное пищевое поведение – например, то, что людей, выдержавшие длительный период поста, с приходом Пасхи начали есть гораздо обильнее.«Неразборчивость в еде может стать причиной серьезного заболевания органов пищеварительной системы и спровоцировать развитие язвы», - заявили медработники.На третьем месте в списке самых опасных недугов весны - ОРВИ. По словам экспертов, наиболее частой причиной вирусных инфекций в это время года становится одежда не по погоде, из-за которой организм людей то перегревается, то охлаждается. Второе место рейтинга заняла язвенная болезнь, точнее, ее обострение. Язва желудка и язва двенадцатиперстной кишки «традиционно» обостряются весной в связи с усилением процессов закисления в организме и стрессом, которым для организма оказывается переход на новый световой режим дня. Развитие обострений может быть связано с четвертой и пятой позициями, то есть в сущности с нездоровым питанием, констатировали врачи. «Королевой» весенних болезней медики признали сезонную аллергию, которая становится тяжелым испытанием для человека в период цветения трав и деревьев именно в весенний сезон. Специалисты отмечают, что аллергия на пыльцу растений все чаще начинает развиваться у людей в среднем возрасте, хотя раньше ее фиксировали в основном у детей. По словам ученых, увеличению числа страдающих от аллергии на пыльцу в немалой степени способствует стремление людей жить в ультрачистой окружающей обстановке. Если организм существует в условиях, где ему не нужно сопротивляться микробам, бактериям и вирусам, человек переходит в средний возраст в более уязвимом состоянии иммунитета, считают исследователи.