Врачи назвали веские причины для отказа от употребления семечек

Привычка грызть семечки негативно влияет на организм.

Недавно врачи высказались насчёт распространённой привычки грызть семечки. По словам специалистов, любители этого продукта подвергают не просто своё здоровье, а и всю жизнь опасности.

Дело не только в возможном воспалении аппендикса, но и высокой калорийности семечек, что негативно влияет на работу почек, а также избытке фосфора, это очень опасно для головного мозга. Кроме того, в семенах подсолнуха может жить плесень, выделяющая афлатоксин. Последнее способствует развитию рака печени.

Если говорить о вреде семечек, то в первую очередь речь заходит об аппендиксе. В последнем стимулируются микроорганизмы, которые полезны для здоровья, а именно для микрофлоры кишечника. В аппендиксе очень узкий проход, который может быть заблокирован не только шелухой от семечек, но и даже обычной виноградной косточкой. После блокировки начинается процесс воспаления, и орган нужно удалять.

Есть ещё одна опасная особенность семечек – это высокая калорийность. Оказывается, что в 100 граммах продукта есть 155% от дневной нормы. Получается, что они калорийней шоколада и свинины. В обжаренных семечках есть много жиров. В семенах подсолнуха существует и много фосфора. Это вещество негативно влияет и на почки, и на головной мозг. В результате могут сузиться сосуды, что приводит к риску инфарктов и инсультов.

В 2017 году учёные из США установили, что в семечках может обитать плесень, выделяющая афлатоксин, что приводит к развитию рака печени.
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Добавил ignat в категорию Гастроэнтерология

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