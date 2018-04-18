Ученые назвали механизмы действия ароматерапии

Выяснилось, что такая методика действительно влияет на организм.Учёные исследовали зависимость здоровья человека от применяемой ароматерапии. Как оказалось, её влияние напрямую зависит от психологии восприятия конкретной особью запаха.Медики не используют ароматерапию в качестве лечебных методик, однако многочисленные косметические салоны активно применяют соответствующие масла в своей деятельности, а специалисты в данной области упорно продолжают убеждать людей в лечебных свойствах тех или иных веществ, обладающих характерным запахом.Учёные на примере мышей выяснили, что через органы обоняния человека запах может воздействовать на мозг или эндокринную систему. В ходе проведённых исследований удалось установить, что запах розмарина положительно влияет на память, а лаванда снимает стресс.Таким же свойством обладает запах мяты, который к тому же лечит бессонницу и депрессию. А вот запахи цитрусовых позволяют взбодриться.Также важную роль играет психология восприятия того или иного запаха. Что-то ассоциируется у конкретного человека с тревогой, а что-то со спокойствием.