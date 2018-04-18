Названа таблетка, которую опасно принимать беременным

Шотландские ученые из Эдинбургского университета выяснили, что беременным противопоказано принимать обезболивающий препарат парацетамол, так как это может плохо сказаться на развитии плода.Парацетамол — один из самых распространенных обезболивающих препаратов. Во-первых, его продают без рецепта, а во-вторых, его цена намного ниже, чем у многих современных аналогов. Также препарат входит в список важнейших лекарственных средств, который составляет Всемирная организация здравоохранения.Но, несмотря на все положительные свойства, ученые выявили один существенный недостаток: прием парацетамола во время беременности матери может привести к нарушению развития половых органов у мальчиков.Другие исследования ранее отмечали, что парацетамол может стать причиной развития симптомов аутизма и расстройства внимания у детей, чьи матери принимали препарат во время беременности.Авторы нового исследования занимались изучением формирования тканей половых органов у плода, мать которого принимала обезболивающие препараты парацетамол и ибупрофен.Оказалось, что эти препараты со временем начинали замедлять количество клеток зародышевой линии, из которых формируются яйцеклетки и сперматозоиды.В ткани яичников это число за неделю снизилось на 40% при воздействии парацетамола и на 50% — при применении ибупрофена. В ткани яичек, обработанной парацетамолом, число этих клеток уменьшилось на четверть, рассказали авторы исследования.Ученые подтвердили свои наблюдения на эксперименте с мышами. Во время опытов ученые пересадили фрагменты фетальной ткани яичек, чтобы проследить развитие клеток. Беременным мышам давали небольшую долю парацетамола.По итогу эксперимента ученые заметили, что за 1 день приема таблетка снижала количество клеток на 17%, в еще за неделю их количество уменьшилось на треть.Ученые пришли к выводу, что обезболивающие таблетки могут вызывать трансформацию активности генов, из-за чего первичная структура ДНК меняется.Мы рекомендуем женщинам внимательно относиться к обезболивающим во время беременности и следовать существующим рекомендациям: принимать минимально возможные дозы в течение как можно более короткого периода, заключили исследователи.