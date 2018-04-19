Компонент из овощей не даст легким покрыться рубцами

Содержащийся в определенных разновидностях овощей химикат удалил рубцы в легких у лабораторных мышей.Болезнь под названием идиопатический легочный фиброз крайне опасна для здоровья и жизни пациентов. При этом недуге ткань легких начинает покрываться рубцами, причем данный процесс практически невозможно обратить вспять. И вот теперь выяснилось, что потенциальным лекарством против легочного фиброза может стать химический компонент под названием сульфорафан, который содержится в некоторых овощах.В организме жертв идиопатического легочного синдрома отмечается повышенный уровень клеток под названием фибробласты и миофибробласты, из-за воздействия которых и появляются рубцы. Клетки эпителия в легких могут превращаться в фибробласты или миофибробласты из-за специфического процесса. Следовательно, приостановка этого процесса может стать средством лечения всей болезни.Содержащийся в крестоцветных овощах вроде брокколи, цветной и брюссельской капусты сульфорафан регулирует сигнальные биологические пути, связанные с этим самым процессом. К такому выводу ученые приходили ранее в ходе поисков новых средств лечения рака. Теперь же исследователи решили выяснить, может ли сульфорафан быть эффективен при борьбе с фиброзом легких. Они использовали молекулы для того, чтобы вызвать фиброз в клетках в лаборатории, а затем спровоцировали эту болезнь у мышей. В результате сульфорафан обратил вспять все изменения, которые приводили к фиброзу в лабораторных клетках, отличный результат он дал и в опытах на мышах.