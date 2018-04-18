Ученые предложили лечить бессонницу охлаждением лба

Сотрудники нескольких клиник и исследовательских центров США протестировали устройство, позволяющее снижать температуру передней части головы. Цель исследования — установить способность данного аппарата улучшить состояние больных бессонницей. В испытаниях, длившихся две ночи, прибор показал свою безопасность, а также увеличил скорость засыпания испытуемых и продолжительность сна в первый час ночи. Следующий этап клинического исследования — более длительный эксперимент. Результаты опубликованы в научном журнале Sleep.В клинических испытаниях приняли участие 106 человек старше 22 лет, у которых симптомы бессонницы проявлялись почти каждый день. Все они две ночи проводили поодиночке в специальной комнате, где громкость звуков была снижена, а температура поддерживалась на постоянном уровне (20?22 градуса по Цельсию). В начале каждой ночи на голову участников надевали прибор с датчиками температуры и электрической активности мозга (ЭЭГ). В половине случаев прибор, помимо измерений, также охлаждал лоб, а через него и лобные доли коры головного мозга до 14?16 градусов Цельсия. Однако всем участникам исследования говорили, что он воздействует на вестибулярный нерв очень слабыми электрическими импульсами.ЭЭГ показала, что испытуемые, на которых две ночи подряд были надеты приборы для охлаждения лба, быстрее засыпали и, соответственно, большую часть первого часа ночи проводили во сне по сравнению с теми, чьи устройства «воздействовали» на вестибулярный нерв. Более того, у них не снижалось качество фазы быстрого сна, наиболее важной для хорошего самочувствия и запоминания информации. Побочных эффектов в обеих группах практически не наблюдалось. Таким образом, устройство для охлаждения лба показало себя безопасным и эффективным для облегчения симптомов бессонницы в течение двух ночей. Последующие эксперименты должны установить, способен ли прибор оказывать долговременное положительное действие на здоровье пациентов.Бессонница — это состояние, при котором человек испытывает трудности с засыпанием, не может заснуть, если пробудился слишком рано, в целом спит слишком чутко, а утром чувствует себя вялым и разбитым. Также возможно проявление ряда других симптомов. Согласно опросу, проведенному в 2008 году, проявления бессонницы ежегодно наблюдаются у 35?50 процентов жителей США, и это оказывает заметное отрицательное влияние на экономику.Чаще всего для улучшения состояния страдающим бессонницей прописывают снотворные. Однако они имеют ряд серьезных побочных эффектов, таких как забывчивость, повышение риска переломов шейки бедра, трудности с пробуждением и концентрацией внимания. Более безопасный в этом отношении способ борьбы с бессонницей — когнитивно-поведенческая терапия (формирование полезных для засыпания условных рефлексов), однако специалистов, владеющих этой техникой, слишком мало, чтобы обеспечить их помощью всех нуждающихся. Поэтому требуются альтернативные способы лечения. Один из таких способов — снижение интенсивности обмена веществ в лобных долях головного мозга. Ранее было показано, что высокая скорость метаболизма в этой части мозга соответствует активному бодрствованию. Ее уменьшение облегчает расслабление, и это обстоятельство давно используется в анестезиологии и нейрохирургии. Снизить температуру различных частей мозга можно, охлаждая поверхность черепа над ними. На это и была нацелена работа тестируемого прибора.