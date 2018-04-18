Названы главные правила женской красоты

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Советы простые в выполнении.Хотите сохранить красоту и энергию до самого почтенного возраста? Воспользуйтесь советами биолога Ольги Шестовой.1. ИНТУИТИВНО ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕРазнообразие, простая, минимально обработанная пища, много клетчатки, овощей и фруктов. Жиры —тоже хорошо, главное, чтобы не в полуфабрикатах типа сосисок и не в магазинных сладостях.Главный принцип: хочешь есть — ешь, не хочешь — отставь тарелку.2. ДВИЖЕНИЕ ПО ЖИЗНИРадость от работы суставов, связок и мышц ни с чем не сравнится — не отказывайтесь от такого удовольствия. Самое полезное — растяжка и ходьба, аэробная нагрузка 150 минут в неделю. Кроме физического движения, постоянно растем над собой: учим стихи, осваиваем новые увлечения, мечтаем и реализуем мечты, пусть это будет даже мечта местного значения. Например, вырастить новый прекрасный сорт роз.3. ЖИЗНЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕКСчитаем, что про курение и избыточный алкоголь все уже наслышаны и по мере возможности от них отказались? Переходим на продвинутый уровень. Избегаем а) избыточного ультрафиолета без защиты и б) недостатка сна. Дополнительно: не класть мобильный телефон рядом с кроватью и заканчивать все работы с экранами всех девайсов не позже 1 часа до сна.4. ЛЮБИТЬ СЕБЯЖенщинам, начиная с подросткового возраста, надо уметь находить баланс между желанием сделать максимум для других и заботой о себе. Действуйте как в инструкции в самолете: сначала надеть кислородную маску на себя, потом на ребенка. Уметь распознать манипуляции и противодействовать им.5. ИЗБЕГАТЬ ИНФЕКЦИЙ И ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕСовсем избежать заболеваний не получится, но надо стремиться, чтобы острые не переходили в хронические формы, а хронические заболевания держать под контролем. Тут помогут кардиолог, невропатолог, стоматолог и гинеколог. Раз в год измеряем уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление; проходим флюорографию и проверяем индекс массы тела (не больше 30). После 40 лет — маммография и измерение плотности костей, после 50 — колоноскопия и плановая вакцинация.6. ДОМИК В ДЕРЕВНЕДача хороша всем — и свежим воздухом, и огородом, и натуральной зеленью с него. Плюс к тому — отсутствие лишних децибел и вибраций, дающее отдых органу слуха и снимающее хронический стресс и усталость от городской жизни.7. ДАРИТЬ И ПРИНИМАТЬ ЛЮБОВЬНе стесняться проявления чувств. Хвалить других и с благодарностью принимать комплименты. Обнимать и обниматься.