Алкоголь назван одной из главных причин старческого слабоумия

Алкоголь является одним из крупнейших факторов риска при развитии старческого слабоумия, как показало исследование.Хотя старческое слабоумие является не только неизлечимым, но и во многом неясным для науки, так как не определены причины этой болезни, ученые постоянно обнаруживают различные факторы риска развития страшного недуга. Теперь оказалось, что крупнейшим из них является злоупотребление алкогольными напитками.У алкоголизма и без того огромная масса угроз для здоровья, а подавляющее большинство алкоголиков просто не доживают до того возраста, когда у них может проявиться старческое слабоумие. Тем не менее исследование ученых из Франции показало, что алкоголь играет значительную роль при возникновении этой болезни.Свои выводы исследователи сделали в ходе наблюдений более чем за миллионом взрослых жертв различных видов деменции. Ученых интересовали те, у кого в прошлом имелись расстройства приема алкоголя, а также другие психические и поведенческие проблемы или хронические болезни, связанные с вредным воздействием алкоголя. Из 57 тысяч случаев ранней деменции, симптомы которой появляются до 65-летнего возраста, 57% были связаны с хроническим употреблением алкоголя.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет хроническим злоупотреблением прием более 60 г чистого алкоголя в среднем ежедневно для мужчин и 40 г для женщин. Это составляет эквивалент от трех до пяти порций крепких напитков. Результаты исследования позволяют предположить, что ранние профилактические меры, направленные на предупреждение и лечение алкогольных расстройств, могут быть весьма эффективными при уменьшении числа жертв старческого слабоумия.