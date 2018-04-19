Алкоголь назван одной из главных причин старческого слабоумия
Хотя старческое слабоумие является не только неизлечимым, но и во многом неясным для науки, так как не определены причины этой болезни, ученые постоянно обнаруживают различные факторы риска развития страшного недуга. Теперь оказалось, что крупнейшим из них является злоупотребление алкогольными напитками.
У алкоголизма и без того огромная масса угроз для здоровья, а подавляющее большинство алкоголиков просто не доживают до того возраста, когда у них может проявиться старческое слабоумие. Тем не менее исследование ученых из Франции показало, что алкоголь играет значительную роль при возникновении этой болезни.
Свои выводы исследователи сделали в ходе наблюдений более чем за миллионом взрослых жертв различных видов деменции. Ученых интересовали те, у кого в прошлом имелись расстройства приема алкоголя, а также другие психические и поведенческие проблемы или хронические болезни, связанные с вредным воздействием алкоголя. Из 57 тысяч случаев ранней деменции, симптомы которой появляются до 65-летнего возраста, 57% были связаны с хроническим употреблением алкоголя.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет хроническим злоупотреблением прием более 60 г чистого алкоголя в среднем ежедневно для мужчин и 40 г для женщин. Это составляет эквивалент от трех до пяти порций крепких напитков. Результаты исследования позволяют предположить, что ранние профилактические меры, направленные на предупреждение и лечение алкогольных расстройств, могут быть весьма эффективными при уменьшении числа жертв старческого слабоумия.
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