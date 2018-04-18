Плохие привычки, которые приводят к увеличению массы тела

Не секрет, что к увеличению массы тела приводит потребление слишком большого количества калорий. В более широком смысле виной этому — дисбаланс здоровых и нездоровых привычек в питании.С одной стороны, к здоровым привычкам в рационе относят потребление цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей, постной белковой пищи и растительных жиров. С другой стороны, к нездоровым привычкам относят любовь к сладостям, высококалорийной пище, богатой насыщенными жирами, высокообработанным продуктам, полуфабрикатам.Однако не только употребление определенных продуктов может вызвать проблемы с массой тела. Нездоровое поведение также играет определенную роль, поскольку оно может провоцировать человека на потребление лишних калорий.Группа исследователей из Испании определила ключевые привычки, которые обусловливают снижение качества диеты. К ним относят, например, посещение ресторанов быстрого питания, перекусывание снеками из торговых автоматов и питание во время просмотра телевизора. Но исследователи также определили, что значительное увеличение массы тела обычно происходит не только из-за одной плохой привычки, а скорее из-за их комбинации. Чтобы узнать больше об этом, они отслеживали поведение 1600 добровольцев в течение 4 лет, уделяя особое внимание воздействию 7 конкретных нездоровых привычек:-отсутствие плана, сколько человек собирается съесть;-потреблению полуфабрикатов или консервированных продуктов;-покупка закусок;-употребление пищи в ресторанах быстрого питания;-отказ от выбора низкокалорийных продуктов;-игнорирование удаления лишнего жира или кожи с курицы;-привычка есть во время просмотра телевизора или сидения на диване.Исследователи установили, что чем больше этих нездоровых привычек отмечали у добровольцев, тем больше у них была вероятность набрать массу тела.В частности, 3 привычки оказывали наиболее сильный эффект:-отсутствие плана, сколько человек собирается съесть;-употребление пищи в ресторанах быстрого питания;-привычка есть во время просмотра телевизора или сидения на диване.Хотя не всегда легко отказываться от своих вредных привычек, сосредоточение внимания на этих 3 может повлиять на цифры на весах при очередном взвешивании.