Плохие привычки, которые приводят к увеличению массы тела
С одной стороны, к здоровым привычкам в рационе относят потребление цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей, постной белковой пищи и растительных жиров. С другой стороны, к нездоровым привычкам относят любовь к сладостям, высококалорийной пище, богатой насыщенными жирами, высокообработанным продуктам, полуфабрикатам.
Однако не только употребление определенных продуктов может вызвать проблемы с массой тела. Нездоровое поведение также играет определенную роль, поскольку оно может провоцировать человека на потребление лишних калорий.
Группа исследователей из Испании определила ключевые привычки, которые обусловливают снижение качества диеты. К ним относят, например, посещение ресторанов быстрого питания, перекусывание снеками из торговых автоматов и питание во время просмотра телевизора. Но исследователи также определили, что значительное увеличение массы тела обычно происходит не только из-за одной плохой привычки, а скорее из-за их комбинации. Чтобы узнать больше об этом, они отслеживали поведение 1600 добровольцев в течение 4 лет, уделяя особое внимание воздействию 7 конкретных нездоровых привычек:
-отсутствие плана, сколько человек собирается съесть;
-потреблению полуфабрикатов или консервированных продуктов;
-покупка закусок;
-употребление пищи в ресторанах быстрого питания;
-отказ от выбора низкокалорийных продуктов;
-игнорирование удаления лишнего жира или кожи с курицы;
-привычка есть во время просмотра телевизора или сидения на диване.
Исследователи установили, что чем больше этих нездоровых привычек отмечали у добровольцев, тем больше у них была вероятность набрать массу тела.
В частности, 3 привычки оказывали наиболее сильный эффект:
-отсутствие плана, сколько человек собирается съесть;
-употребление пищи в ресторанах быстрого питания;
-привычка есть во время просмотра телевизора или сидения на диване.
Хотя не всегда легко отказываться от своих вредных привычек, сосредоточение внимания на этих 3 может повлиять на цифры на весах при очередном взвешивании.
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