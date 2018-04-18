Названы простые правила для долгого здоровья сердца

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Для сохранения здоровой сердечной активности нужно следовать всего пяти установкам.«Золотую пятерку» здоровых привычек для крепкого сердца выбрали шведские ученые. Этот список опубликовал на своих страницах журнал «Archives of Internal Medicine».Итак, что нужно регулярно делать, чтобы сохранить сердце здоровым как можно длительное время? Перечень рекомендаций шведских специалистов выглядит следующим образом:Есть больше продуктов, не подвергавшихся термической обработке или подвергавшейся ей по минимуму: это зелень, овощи, фрукты, бобовые, отварная рыба и т.д.Не позволять себе злоупотреблять алкоголем. Имеющиеся научные данные говорят о том, что у среднестатистического человека в возрасте до 40 лет, употребляющего до 350 граммов чистого алкоголя в неделю, продолжительность жизни сокращается на 1-2 годаСледить за размером талии. Объем талии не должен превосходить объем бедер, отмечают специалисты.Практиковать аэробную активность. Ученые утверждают: ежедневно нужно ходить пешком или ездить на велосипеде не менее 40 минут.Не курить. У курильщиков страдают не только клетки миокарда, но и клетки головного мозга, которые начинают подвергаться атакам со стороны белых кровяных телец.