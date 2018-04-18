Опасные остановки дыхания во сне происходят у большинства

По данным научных исследований, почти у 80% людей в момент сна имеют место эпизоды остановки дыхания, так называемого апноэ сна.Ученые высказались о том, что явления апноэ сна могут быть связаны с неприятностями в повседневной жизни, а также с постоянными стрессами. Люди, которые беспокойно спят по ночам и испытывают апноэ, утром могут ощущать усталость и головную боль, не зная, что является истинной причиной этих недомоганий.Исследователи провели опрос среди 8000 человек, большая часть которых страдала от нарушений сна. Он показал, что житейские невзгоды и стрессы сильно влияют на качество ночного сна. Тем, кто систематически чувствует себя по утрам разбитым, медики советуют обследоваться у терапевта, - возможно выяснится, что у них наличествует апноэ сна.Остановка дыхания во сне подразделяется на два типа - синдром обструктивного апноэ сна и центральное апноэ сна. Первый тип апноэ характеризуется сильным храпом во сне с внезапными паузами тишины, второй встречается значительно реже и по сути представляет собой неврологический недуг. При первом типе имеют место нарушения в дыхательных путях, при втором – в мозгу.Ночные апноэ опасны для здоровья, они чреваты кислородным голоданием головного мозга и повышением артериального давления. Врачи считают, что нужно обязательно принимать меры, не допускающие прерываний дыхания во сне.