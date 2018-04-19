Мононуклеоз повышает риск развития 7 болезней

Ученые из Детской больницы Цинциннати считают, что распространенный вирус Эпштейна-Барр «перепрограммирует» ДНК человека и значительно повышает риск развития семи аутоиммунных заболеваний.Инфекционный мононуклеоз, известный также как «болезнь поцелуя», вызывает вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) их семейства герпес-вирусов. Обладателями ВЭБ в течение жизни становятся от 80 до 95% населения, более 90% зараженных граждан получают его еще до наступления 20 лет. Значительное число людей даже не знают, что уже заражены.В ходе предыдущих исследований ученые обнаружили, что подавляющее большинство людей с диагнозом красная волчанка, в детстве переболели инфекционным мононуклеозом. При этом известно, что волчанка — результат комплексного воздействия целого ряда внешних и наследственных факторов. В частности, вероятность ее развития повышают и другие аутоиммунные болезни, такие как сахарный диабет и рассеянный склероз. Обе этих патологии связаны с различными вариациями почти 100 генов.Дальнейшие исследования показали, что вирус Эпштейна-Барр воздействует на В-лимфоциты — клетки иммунной системы, которые предназначены для выработки антител. ВЭБ «перепрограммирует» ДНК В-лимфоцитов и меняет работу белков, которые называются факторами транскрипции. Ученые обнаружили 7 заболеваний, при которых выявляются характерные для присутствия ВЭБ факторы транскрипции.В перечень этих аутоиммунных патологий, развитие которых ученые теперь связывают с ВЭБ, вошли: красная волчанка, сахарный диабет 1 типа, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, юношеский идиопатический артрит, целиакия и воспалительное заболевание кишечника (inflammatory bowel disease, IBD).Исследователи уверены, что снизить вероятность развития всех перечисленных патологий могла бы вакцина против вируса Эпштейна-Барр. Поэтому необходимо заняться ее разработкой как можно скорее.