Как понять, что вы начали стареть
Американские ученые в течение нескольких десятков лет проводили исследование, участие в котором принимали люди разного возраста, начиная от 20 лет и заканчивая 80 годами.
У добровольцев исследовали пытались выяснить, как они понимали или не понимали, что их организм стареет. Также, все, кто заполнял соответствующую анкету, проходили медицинское обследование.
Ученые сопоставили данные из анкет и анализов участников, а потом вывели целый ряд симптомов, которые так или иначе указывают на начало старения, что может проявиться даже у молодых людей.
Не интересно жить
Это объединяющий симптом старения, включающий в себя такие подпункты:
- раздражает громкая музыка;
- вы избегаете людных мест;
- совсем неважно, кто из музыкантов сейчас на пике славы;
- одежда и обувь только та, в которой удобно, а не модно или красиво;
- полное непонимание людей, которые немного моложе вас;
- места для отдыха - это дача или огород, но никак не пляж или путешествие в другую страну;
- алкоголь в дозированном количестве и только по праздникам, а еще после одного бокала вина вам жутко хочется спать.
Плохая память - это тоже серьезный симптом грядущего старения, который может проявляться в:
- ваши вещи постоянно куда-то деваются, теряются, пропадают;
- вы перестали запоминать новую информацию на слух;
- тяжело вспоминаете о каких-то событиях и вам приходится напрягаться;
- все время забываете, как зовут того или иного человека, недавно появившегося в вашей жизни;
- пропускаете памятные даты, так как они просто "вылетают" из вашей головы.
Физическое тело тоже сигнализирует о старении, только важно распознать эти симптомы раньше, чем когда поздно будет что-то предпринимать.
Если вам сложно наклоняться, самостоятельно обуваться, вставать с постели по утрам, постоянно болят колени и спина, хочется лечь и лежать, нет сил пройти пару километров пешком, появилась одышка и регулярно тревожат боли в области сердца, а также головные боли, то, по всей вероятности, вы уже начали стареть.
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