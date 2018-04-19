Как понять, что вы начали стареть

Медики обозначили главные признаки преждевременного и естественного старения.

Американские ученые в течение нескольких десятков лет проводили исследование, участие в котором принимали люди разного возраста, начиная от 20 лет и заканчивая 80 годами.

У добровольцев исследовали пытались выяснить, как они понимали или не понимали, что их организм стареет. Также, все, кто заполнял соответствующую анкету, проходили медицинское обследование.

Ученые сопоставили данные из анкет и анализов участников, а потом вывели целый ряд симптомов, которые так или иначе указывают на начало старения, что может проявиться даже у молодых людей.

Не интересно жить

Это объединяющий симптом старения, включающий в себя такие подпункты:

- раздражает громкая музыка;

- вы избегаете людных мест;

- совсем неважно, кто из музыкантов сейчас на пике славы;

- одежда и обувь только та, в которой удобно, а не модно или красиво;

- полное непонимание людей, которые немного моложе вас;

- места для отдыха - это дача или огород, но никак не пляж или путешествие в другую страну;

- алкоголь в дозированном количестве и только по праздникам, а еще после одного бокала вина вам жутко хочется спать.

Плохая память - это тоже серьезный симптом грядущего старения, который может проявляться в:

- ваши вещи постоянно куда-то деваются, теряются, пропадают;

- вы перестали запоминать новую информацию на слух;

- тяжело вспоминаете о каких-то событиях и вам приходится напрягаться;

- все время забываете, как зовут того или иного человека, недавно появившегося в вашей жизни;

- пропускаете памятные даты, так как они просто "вылетают" из вашей головы.

Физическое тело тоже сигнализирует о старении, только важно распознать эти симптомы раньше, чем когда поздно будет что-то предпринимать.

Если вам сложно наклоняться, самостоятельно обуваться, вставать с постели по утрам, постоянно болят колени и спина, хочется лечь и лежать, нет сил пройти пару километров пешком, появилась одышка и регулярно тревожат боли в области сердца, а также головные боли, то, по всей вероятности, вы уже начали стареть.
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