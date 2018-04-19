Симптомы рака желудка, которые нельзя игнорировать

Онкологи указали на признаки, которые могут появиться на ранней стадии развития злокачественной опухоли в желудке.Начать нужно с того, что раку желудка подвержены люди, ведущие нездоровый образ жизни. Особенно подвергают себя опасности курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем и налегает на калорийную "тяжелую" для пищеварительной системы пищу.Чаще всего с раком желудка сталкиваются мужчины, потому как они больше курят, пьют и неправильно питаются, в отличие от женщин, старающихся следить за своим здоровьем. Но этот статистический фактор вовсе не указывает на то, что представительницы прекрасного пола вне зоны риска.Рак желудка, как и большая часть разновидностей онкологических заболеваний, проблематично диагностируется в самом начале развития. То есть, новообразование в органе растет и никак себя не проявляет определенное время, а потом уже, когда достигает определенных объемов и перетекает во вторую, третью или четвертую стадию, может спонтанно заявить о себе при помощи характерных симптомов.- усталость, беспричинное снижение веса и повышенная утомляемость - это общие симптомы онкологических заболеваний и не только;- боли в эпигастральной области после употребления пищи можно легко отнести к проявлению язвенной болезни, но если они чересчур продолжительные и тревожат вас по ночам, то есть, это не связано с едой, тогда они могут указывать на рак желудка;- частые приступы тошноты и рвоты, не имеющие отношения к отравлению продуктами питания, причем, в рвотных массах при раке желудка может оказаться кровь;- повышенное слюноотделение;- затрудненное глотание и изжога - такие признаки имеют место быть, если опухоль локализовалась в верхнем отделе желудка;- плохой аппетит.Не стоит бить тревогу раньше времени, если вы обнаружили у себя один или сразу несколько из перечисленных симптомов рака желудка. Лучше всего в срочном порядке пройти обследование и выявить причину появления этих признаков, быть может, это не рак, а какое-то менее опасное заболевание.