Бюджетная фасолевая диета: минус 3 кг за неделю
Диетологи предлагают попробовать фасолевую диету для быстрого избавления от 3-5 кг лишнего веса.
Фасоль является одним из самых питательных продуктов растительного происхождения, в составе которой содержатся те же аминокислоты, что и в мясе. Поэтому на фасолевой диете могут сидеть даже вегетарианцы.
Суть фасолевой диеты
Как вы уже поняли, главный продукт, который можно будет употреблять в течение недели в количестве 300 г каждый день, это фасоль. Вы можете выбирать белую или красную фасоль, опираясь на индивидуальные предпочтения.
Фасоль улучшает обмен веществ, но в то же время может стать причиной запоров, в связи с чем диетологи советуют пить много воды и кефира во время диеты. Также, очень важно исключить из меню те продукты, которые могут спровоцировать замедление метаболизма - мясо, грибы, хлебобулочные изделия, сладкие фрукты и алкогольные напитки.
Разрешенными продуктами на фасолевой диете являются: фасоль, овощи, зелень, фрукты, нежирная рыба, молочнокислые напитки, сухофрукты, яйца, орехи, растительное масло.
Преимущества фасолевой диеты:
- экономия денег на закупке продуктов питания;
- быстрый результат;
- вы не будете ощущать голода, так как фасоль отлично насыщает;
- можно нарастить мышечную массу, если параллельно заниматься силовыми видами физнагрузок;
- омоложение кожи и внутренних органов;
- очищение сосудов и стабилизация давления.
Так как фасоль - природный антиоксидант, она помогает омолаживать организм изнутри, препятствуя процессам преждевременного старения, поэтому даже если вы не собираетесь худеть, нужно включать этот продукт в рацион питания регулярно.
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