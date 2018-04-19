Бюджетная фасолевая диета: минус 3 кг за неделю

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У этой диеты есть масса преимуществ.Диетологи предлагают попробовать фасолевую диету для быстрого избавления от 3-5 кг лишнего веса.Фасоль является одним из самых питательных продуктов растительного происхождения, в составе которой содержатся те же аминокислоты, что и в мясе. Поэтому на фасолевой диете могут сидеть даже вегетарианцы.Как вы уже поняли, главный продукт, который можно будет употреблять в течение недели в количестве 300 г каждый день, это фасоль. Вы можете выбирать белую или красную фасоль, опираясь на индивидуальные предпочтения.Фасоль улучшает обмен веществ, но в то же время может стать причиной запоров, в связи с чем диетологи советуют пить много воды и кефира во время диеты. Также, очень важно исключить из меню те продукты, которые могут спровоцировать замедление метаболизма - мясо, грибы, хлебобулочные изделия, сладкие фрукты и алкогольные напитки.: фасоль, овощи, зелень, фрукты, нежирная рыба, молочнокислые напитки, сухофрукты, яйца, орехи, растительное масло.- экономия денег на закупке продуктов питания;- быстрый результат;- вы не будете ощущать голода, так как фасоль отлично насыщает;- можно нарастить мышечную массу, если параллельно заниматься силовыми видами физнагрузок;- омоложение кожи и внутренних органов;- очищение сосудов и стабилизация давления.Так как фасоль - природный антиоксидант, она помогает омолаживать организм изнутри, препятствуя процессам преждевременного старения, поэтому даже если вы не собираетесь худеть, нужно включать этот продукт в рацион питания регулярно.