Бюджетная фасолевая диета: минус 3 кг за неделю

У этой диеты есть масса преимуществ.

Диетологи предлагают попробовать фасолевую диету для быстрого избавления от 3-5 кг лишнего веса.

Фасоль является одним из самых питательных продуктов растительного происхождения, в составе которой содержатся те же аминокислоты, что и в мясе. Поэтому на фасолевой диете могут сидеть даже вегетарианцы.

Суть фасолевой диеты

Как вы уже поняли, главный продукт, который можно будет употреблять в течение недели в количестве 300 г каждый день, это фасоль. Вы можете выбирать белую или красную фасоль, опираясь на индивидуальные предпочтения.

Фасоль улучшает обмен веществ, но в то же время может стать причиной запоров, в связи с чем диетологи советуют пить много воды и кефира во время диеты. Также, очень важно исключить из меню те продукты, которые могут спровоцировать замедление метаболизма - мясо, грибы, хлебобулочные изделия, сладкие фрукты и алкогольные напитки.

Разрешенными продуктами на фасолевой диете являются: фасоль, овощи, зелень, фрукты, нежирная рыба, молочнокислые напитки, сухофрукты, яйца, орехи, растительное масло.

Преимущества фасолевой диеты:

- экономия денег на закупке продуктов питания;

- быстрый результат;

- вы не будете ощущать голода, так как фасоль отлично насыщает;

- можно нарастить мышечную массу, если параллельно заниматься силовыми видами физнагрузок;

- омоложение кожи и внутренних органов;

- очищение сосудов и стабилизация давления.

Так как фасоль - природный антиоксидант, она помогает омолаживать организм изнутри, препятствуя процессам преждевременного старения, поэтому даже если вы не собираетесь худеть, нужно включать этот продукт в рацион питания регулярно.
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