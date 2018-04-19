Вакцина от лихорадки Эбола действительно работает

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Международная группа ученых заявила о том, что созданная ей вакцина от лихорадки Эбола, оказалась эффективна. Она защищала привитых добровольцев от заболевания спустя два года после вакцинации.Первые испытания вакцины rVSV-ZEBOV были проведены в Гвинее незадолго до окончания бушевавшей в стране эпидемии. О ее завершении Всемирная организация здравоохранения объявила в январе 2016 года. Тогда болезнь унесла жизни более 11 тысяч человек.В начале 2016 года стало ясно, что новую вакцину можно использовать для быстрой вакцинации врачей, медсестер и всех тех, кто оказался в зоне эпидемии. Вопрос о том, способна ли созданная компанией Merck & Co вакцина обеспечить длительную защиту, тогда было неясно. Сейчас же на этот вопрос можно дать утвердительный ответ.Все добровольцы, которые прошли вакцинацию, были защищены от заболевания даже спустя два года после прививки – в их крови были обнаружены антитела против одного из вирусных штаммов.Анжела Хаттнер (Angela Huttner), руководившая исследованием, поясняет, что полученные результаты обрадовали ученых, так как вакцина, обеспечивающая длительную защиту, станет идеальным вариантом для использования в тех регионах, где риск вспышек лихорадки Эбола действительно высок.Ожидается, что уже в этом году будет получено разрешение на использование вакцины в клинической практике.