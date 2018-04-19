Три порции орехов в неделю спасут от сердечного приступа

Употребление нескольких порций орехов каждую неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая фибрилляцию предсердий — наиболее распространенный вид аритмии. К такому выводу пришли шведские ученые, сообщает MedicalXpress.Состояние сердечно-сосудистой системы 61 тысячи шведов в возрасте 45-83 лет отслеживали в течение 17 лет В. Перед началом исследования они рассказали о своем рационе и пищевом поведении. Если человек умирал раньше 17-летнего срока, ученые определяли причины смерти.Это позволило найти связь между стилем жизни, который определялся рационом питания, наличием вредных привычек и другими факторами, и продолжительностью жизни.В ходе наблюдения было зарегистрировано 4983 сердечных приступа, из которых 917 привели к летальному исходу, 3160 случаев сердечной недостаточности, 7550 случаев фибрилляции предсердий, 972 случая сужения аортального клапана, 983 аневризмы брюшной аорты, 3782 случая ишемического инсульта головного мозга и 543 случая внутримозгового кровоизлияния.Оказалось, что потребление орехов уменьшало риск сердечного приступа, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и аневризмы брюшной аорты. Результаты варьируются в зависимости от пола и возраста, но в среднем одна-три порции орехов в месяц снижает риск аритмии на три процента, одна-две порции в неделю — на 12%, более трех порций в неделю — на 18%.Статья шведских ученых опубликована в журнале Heart.