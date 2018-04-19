Какая может быть опасность для здоровья от питьевой воды

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Все знают, что от качества употребляемой воды зависит здоровье человека. Питьевая вода получается из подземных вод (колодцев, скважин, водоносных горизонтов или карманов воды в пористых породах под землей) или поверхностных вод (таких как озера, реки и водохранилища). Общественные системы водоснабжения обычно получают воду из этих источников и поставляют их по трубам в дома.Оказывается, как поверхностные воды, так и грунтовые воды могут содержать загрязняющие вещества, особенно если очистные сооружения недостаточно продвинуты. Грунтовые воды могут содержать следы нефти или бензина, неорганических материалов, пестицидов, а иногда даже радиоактивных газов, таких как радон. Поверхностные воды могут быть загрязнены сточными водами, разлагающимися растительными веществами или другими органическими загрязнителями, которые содержат бактерии.Когда эта загрязненная вода используется из кранов, это может привести к различным вредным последствиям для здоровья. Как известно, водопроводная вода из общественных систем питьевой воды содержит микроорганизмы, которые вызывают болезни и эпидемии, такие как холера, брюшной тиф и дизентерия.Хлорирование воды, возможно, уменьшает эту опасность, но хлор обладает собственной химической опасностью. Это увеличивает риск возникновения различных видов рака. Некроз (повреждение) тканей почек, печени или центральной нервной системы также может развиться при избытке потребления хлора через водопроводную воду.Кроме того, водные вирусы полиомиелита и гепатита А, а также простейшие, которые вызывают гиардию (симптомы которой - тяжелая боль в животе и диарея), устойчивы к хлору.Водопроводная вода может переносится устаревшими свинцовыми и алюминиевыми трубами, которые будут вызывать появление этих металлов и их солей в воде.Чрезмерное потребление таких металлов приводит к повреждению головного мозга.Водопроводная вода также может содержать следы нитритов. Высокие уровни их опасны и могут вызвать кровоизлияние в селезенку у взрослых. У младенцев они вызывает синдром "Blue Baby" или метгемоглобинемию, которые могут оказаться фатальными, если ребенок не госпитализирован и не лечится немедленно.Это особенно важно у детей в возрасте до шести месяцев, поскольку их пищеварительные тракты все еще не сформированы должным образом, и они не могут обработать нитриты.Многие водоочистные сооружения также добавляют фторид к их питьевой воде. Хотя это может иметь определенную пользу для здоровья (фторид усиливает зубы и приводит к их меньшему разрушению ), чрезмерные количества могут быть опасны для здоровья.У здоровых людей фторид помогает костям стать более сильными и твердыми и предотвратить остеопороз, но пациент с больными почками не способен выделять избыток фторидов из своего организма. Дополнительные уровни этих солей накапливаются в почках, что приводит к опасностям для здоровья.Чрезмерное количество фторида может увеличить токсические уровни в организме, что приводит к нарушениям обмена веществ. Слишком много фторида также вызывает коричневые или желтые пятна на зубной эмали, придавая ей характерный пятнистый вид.Ранее были названы города с самой опасной питьевой водой.