Неправильное питание повышает риск развития диабета

В городских районах, насыщенных ресторанами быстрого питания, наблюдается более высокий уровень диабета, сообщают ученые из Университета Нью-Йорка. Хотя диабет 1 типа является аутоиммунным состоянием, а диабет 2 типа связан с плохим питанием, новое исследование обнаружило связь между отсутствием свежей пищи и обеими формами заболевания. Обе формы диабета включают проблемы с инсулином – гормоном, вырабатываемым поджелудочной железой и необходимым для регуляции сахара в крови. Полученные результаты бросают вызов традиционным убеждениям, согласно которым диабет 1 типа имеет генетическую природу, а диабет 2 типа вызван неправильным образом жизни.В ходе испытаний специалисты проанализировали данные о различных районах Нью-Йорка, оценив количество ресторанов быстрого питания и небольших магазинов, которые, как правило, предлагают меньше вариантов здорового питания, чем крупные продуктовые магазины. Помимо этого были проанализированы медицинские записи с 2009 по 2013 годы, чтобы найти жителей, которые имели историю диабета и обращались за его лечением в больницу. Было установлено, что городские районы, отличающиеся большим количеством ресторанов быстрого питания и мелких продуктовых магазинов, имеют более высокие показатели диабета, включая диабет 1 типа.«Мы обнаружили, что фаст-фуд может быть связан с диабетом первого типа, который в значительной степени считается генетическим недугом, – говорит доктор Дэвид Ли. – Наши исследования показывают, что неблагоприятная пищевая среда оказывает важное влияние на возникновение диабета первого типа». Таким образом, здоровая диета может быть эффективным видом терапии для обеих форм диабета, трансформируя стратегии их профилактики, подытоживают эксперты.