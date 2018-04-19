Неправильное питание повышает риск развития диабета
В ходе испытаний специалисты проанализировали данные о различных районах Нью-Йорка, оценив количество ресторанов быстрого питания и небольших магазинов, которые, как правило, предлагают меньше вариантов здорового питания, чем крупные продуктовые магазины. Помимо этого были проанализированы медицинские записи с 2009 по 2013 годы, чтобы найти жителей, которые имели историю диабета и обращались за его лечением в больницу. Было установлено, что городские районы, отличающиеся большим количеством ресторанов быстрого питания и мелких продуктовых магазинов, имеют более высокие показатели диабета, включая диабет 1 типа.
«Мы обнаружили, что фаст-фуд может быть связан с диабетом первого типа, который в значительной степени считается генетическим недугом, – говорит доктор Дэвид Ли. – Наши исследования показывают, что неблагоприятная пищевая среда оказывает важное влияние на возникновение диабета первого типа». Таким образом, здоровая диета может быть эффективным видом терапии для обеих форм диабета, трансформируя стратегии их профилактики, подытоживают эксперты.
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