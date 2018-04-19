Нехватка сна у детей приводит к ожирению
Обзор более 42 исследований свидетельствует о том, что качественный сон может быть простым и эффективным способом борьбы с избыточным весом у юного поколения. В научных работах, посвященных изучению связи между сном и ожирением в детском возрасте, было изучено 75499 добровольцев не старше 18 лет. Испытуемые наблюдались на протяжении 3 лет. Было установлено, что отсутствие должного количества сна в детском и подростковом возрасте чревато появлением избыточного веса в дальнейшей жизни. Так, нехватка сна повышает риск развития ожирения на 57% у детей дошкольного возраста, на 123% – у детей в возрасте от 6 до 13 лет, на 30% – у подростков.
Специалисты рекомендуют, чтобы младенцы в возрасте от 4 до 11 месяцев спали от 12 до 15 часов, дети в возрасте от 1 года до 3 лет – от 11 до 14 часов, дети дошкольного возраста – 10-13 часов, дети в возрасте от 6 до 13 лет – от 9 до 11 часов, подростки – от 8 до 10 часов.
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