Средиземноморская диета полезна для здоровья печени

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Новое исследование ученых из Университета Вирджинии показало, что средиземноморская диета полезна не только для здоровья сердца, но и для здоровья печени. Согласно полученным данным, соблюдение рациона питания, богатого фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, оливковым маслом и рыбой, снижает риск госпитализации у пациентов с циррозом.Цирроз печени представляет собой смертельно опасное заболевание печени, выражающееся в ее рубцевании. Это заболевание наносит долгосрочный ущерб печени и ежегодно убивает миллион человек во всем мире. В настоящее время не существует эффективного лечения данной болезни, и вся терапия направлена на замедление прогрессирования недуга, прежде чем он приведет к необходимости пересадки печени или смерти. Новая работа предполагает, что средиземноморская диета может повысить эффективность лечения пациентов с циррозом, в очередной раз подтверждая преимущества здорового питания. По словам специалистов, средиземноморская диета, которая содержит небольшое количество красного мяса, улучшает микробное разнообразие в кишечнике у пациентов с циррозом.В ходе испытаний эксперты изучили почти 300 взрослых, которые имели цирроз печени. Ученые оценили рацион питания добровольцев и взяли образцы стула для анализа. Были выявлены заметные различия между микробиомом людей, которые придерживались традиционного американского рациона питания с большим количеством красного мяса, и людьми, которые соблюдали средиземноморскую диету. Последние имели гораздо большее разнообразие кишечных бактерий, что, в свою очередь, позволило снизить вероятность госпитализации из-за цирроза печени.Таким образом, проведенное исследование показывает, что богатая антиоксидантами средиземноморская диета оказывает защитный эффект на ранних и поздних стадиях заболевания печени, подытоживают специалисты.