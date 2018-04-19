Лечение рака молочной железы не повышает риск развития сердечных заболеваний

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Пациенты с раком молочной железы не имеют высокого риска смерти от сердечных заболеваний после прохождения химиотерапии и лучевой терапии, сообщают ученые из Немецкого онкологического исследовательского центра.Уже давно существуют опасения по поводу того, что клетки сердца повреждаются токсичными препаратами, используемыми для устранения опухолей рака молочной железы. Лучевая терапия, применяемая к левой груди, вызывает особую озабоченность, поскольку на этой стороне тела также расположено сердце. Но исследование почти 350000 женщин показало, что пациенты с раком молочной железы, получавшие химиотерапию и лучевую терапию, не имеют больше шансов умереть от сердечных заболеваний, чем население в целом. Возможно, лечение стало более точным, поэтому клетки сердца в меньшей степени повреждаются во время прохождения противораковой терапии. Кроме того, медики могут заранее проводить скрининг на выявление сердечных проблем у пациентов с раком молочной железы, чтобы предотвратить возможные осложнения.«Мы считаем, что результаты нашего исследования очень позитивны для пациентов с раком груди, – говорит доктор Херманн Бреннер. – Хорошая новость заключается в том, что женщинам, вылечившимся от рака молочной железы, больше не нужно беспокоиться о риске смертельных сердечных заболеваний, с которым они могут столкнуться. Этот риск ничуть не выше, чем у женщин того же возраста без рака молочной железы».