Найден эффективный способ вылечить зубную боль
«Наши расчеты показали, что комбинация из 400 мг ибупрофена и 1000 мг парацетамола превосходит по обезболивающему эффекту любые опиоиды, упоминаемые в анализируемых статьях»,
- поделились американские специалисты полученными сведениями.
В США использование опиоидных препаратов – это настоящая проблема: ежедневно вследствие приема данных лекарств умирает более 115 человек.
Имеющиеся научные свидетельства подтверждают: употребление лекарств, содержащих опиоидные вещества, нередко приводит к таким неблагоприятным последствиям как сонливость, угнетение дыхания, тошнота и рвота, запоры.
Авторы новой работы заявили, что использование для купирования зубной боли нестероидных противовоспалительных средств с парацетамолом выгоднее еще и потому, что выраженность неприятных последствий при таком лечении не столь существенна.
Подобный способ лечить зубную боль, по их словам, обеспечивает «наиболее выгодный баланс между преимуществами и недостатками такого метода лечения, оптимизируя эффективность при минимизации негативных побочных эффектов».
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