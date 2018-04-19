Найден эффективный способ вылечить зубную боль

Проанализировав несколько сотен исследований, посвященных больным зубам, ученые обнаружили наиболее действенную комбинацию лекарств для лечения зубной боли. Специалисты из Школы стоматологии при Западном резервном университете Кейза, изучившие данные более 460 исследовательских проектов, установили: лучше всего снимают зубную боль нестероидные противовоспалительные средства в комбинации с парацетамолом или без него.«Наши расчеты показали, что комбинация из 400 мг ибупрофена и 1000 мг парацетамола превосходит по обезболивающему эффекту любые опиоиды, упоминаемые в анализируемых статьях»,- поделились американские специалисты полученными сведениями.В США использование опиоидных препаратов – это настоящая проблема: ежедневно вследствие приема данных лекарств умирает более 115 человек.Имеющиеся научные свидетельства подтверждают: употребление лекарств, содержащих опиоидные вещества, нередко приводит к таким неблагоприятным последствиям как сонливость, угнетение дыхания, тошнота и рвота, запоры.Авторы новой работы заявили, что использование для купирования зубной боли нестероидных противовоспалительных средств с парацетамолом выгоднее еще и потому, что выраженность неприятных последствий при таком лечении не столь существенна.Подобный способ лечить зубную боль, по их словам, обеспечивает «наиболее выгодный баланс между преимуществами и недостатками такого метода лечения, оптимизируя эффективность при минимизации негативных побочных эффектов».