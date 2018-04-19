«Пейте на здоровье!»: ученые признали кофе полезным для сердца

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Австралийские ученые проанализировали влияние на сердце одного из самых популярных напитков мира. Специалисты пришли к выводу, что заявления о вреде употребления кофе явно преувеличены. Выяснилось, что он не только не опасен для сердечно-сосудистой системы, но и может оказать на нее благотворное влияние.Ученые провели исследования, которые были направлены на определение связи между желудочковыми и предсердными нарушениями сердечного ритма и потреблением кофеина. В научной работе приняли участие более 228 тысяч человек и выяснилось, что риск фибрилляции предсердий при употреблении кофе снижается.Специалисты отметили, что о вреде кофе свидетельствуют только единичные случаи. Кофеин блокирует действие аденозина, способствующего фибрилляции предсердий, и действует как стимулятор нервной системы. Отмечено, что на желудочковую аритмию не влияет ежедневная доза кофеина, равная 500 мг в день. При этом у пациентов, перенесших инфаркт миокарда и получавших около 353 мг кофеина в сутки, заметили нормализацию частоты сердечных сокращений. Что касается повышения риска желудочковых аритмий, то он наблюдался только у тех людей, кто злоупотребляли кофе, выпивая ежедневно 9-10 чашек. Ученые сделали вывод, что средняя ежедневная безопасная доза – около 300 мг.Любители ароматного напитка обрадовались хорошей новости: «Пейте на здоровье! Вот, спасибо, я не могу и дня прожить без кофе!» «Отличная новость, я знала, что он полезен». «Это вроде – пейте на здоровье! Ура!» «Вот хорошо, что признали кофе полезным для сердца, спасибо им за это!» «Прекрасно, теперь могу пить и бояться того, что на сердце плохо повлияет». «Считаю, что все, если в меру, не страшно, а вот злоупотреблять не стоит». «Класс, я кофе обожаю! Хорошо, что его можно пить!» О пользе и вреде кофе не устают спорить ученые всего мира. Оппоненты приводят свои доводы, но многие люди не могут отказать себе в чашке-другой. К тому же, есть сведения о том, что кофе в сочетании с кокосовым маслом способствует похудению.