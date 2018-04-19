В чем разница между парацетамолом и ибупрофеном?

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Повышенная температура и боль - это, пожалуй, самые распространенные недуги, с которыми люди сталкиваются время от времени, а парацетамол и ибупрофен - самые популярные лекарства, используемые для лечения данного состояния. Есть много различий в том, как работают эти лекарства. Они также имеют разные взаимодействия и побочные эффекты.Врачи рассказали сайту МедикФорум, что основное различие между парацетамолом и ибупрофеном заключается в том, что ибупрофен является НПВП, а парацетамол - нет. Это означает, что ибупрофен очень эффективен при лечении воспаления, тогда как парацетамол не может этого сделать. Например, парацетамол может лечить боль из-за артрита, но не может лечить воспаление суставов.Парацетамол является активным ингредиентом большинства синтетических продуктов для снятия боли, включая форму таблеток, суспензии, капль, сиропы и суппозитории. С другой стороны, ибупрофен является активным ингредиентом в ряде безрецептурных суспензий, сиропов и жевательных таблеток.Правильная дозировка обоих лекарств зависит от веса человека, а не по возрасту. Однако в некоторых случаях поставщик медицинских услуг может рекомендовать дозу в зависимости от возраста пациента. Парацетамол назначают пациенту каждые 4-6 часов, не более 4 раз в день, тогда как ибупрофен назначают каждые 6-8 часов, не более 3 раз в день. Парацетамол можно назначать младенцу в возрасте от 1 месяца, тогда как ибупрофен нельзя давать ребенку менее 3-месячного возраста. Обе лекарства не должны давать ребенку более двух дней подряд без рецепта врача. Оба лекарства можно комбинировать одновременно.Парацетамол может начать действовать на протяжении 30 минут после перорального введения и 90 минут приема в виде суппозитория через задний проход. Напротив, ибупрофен начинает проявлять эффект на протяжении 15 минут после употребления внутрь.Парацетамол - относительно безопасное лекарство без каких-либо побочных эффектов, зависимости от правильного применения согласно инструкции. Однако, ибупрофен обычно способен привести к диарее и тошноте.Ибупрофен или парацетамол нельзя вводить, если пациент уже страдает двумя разными заболеваниями. Например, человек, который страдает заболеваниями почек или печени, более вероятно, будет иметь побочные эффекты после введения парацетамола. Человеку, страдающему заболеваниями почек, печени или сердца, также не следует назначать ибурпофен без медицинского наблюдения. Если у пациента есть астма, вызванная НПВП, у него также повышен риск возникновения побочных эффектов ибупрофена.Практически, ибупрофен сильнее отравляет желудок по сравнению с парацетамолом. Ибупрофен проявляет слабую токсичность для почек, в то время как парацетамол делает это в печени. В целом, парацетамол считается лучшим лекарством от головной боли, тогда как ибупрофен предпочтительнее мышечной боли и при других подобных проблемах. Ранее доказано, что парацетамол может приводить к смерти.