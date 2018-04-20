Названо лучшее средство для красоты и очищения кожи

Лучше всего для приготовления косметических смесей на основе кофе использовать натуральный заваренный кофе без сахара.

Кофе оказывает тонизирующее действие, повышает эластичность кожи, защищает ее от ультрафиолета и оказывает противовоспалительное действие.

Любой рецепт скраба состоит из кофейной гущи, какого-либо растительного масла, сливок, меда, йогурта или сметаны. Смесь следует разводить до консистенции густой сметаны. Применять скрабы нужно не чаще одного раза в 5–7 дней, по мере обновления кожи.

Для жирной кожи лица.

1 ч. л. кофейной гущи смешать с 1 ст. л. натурального йогурта без каких-либо добавок. Смесь нанести на лицо, помассировать, оставить на 2–3 минуты и смыть теплой водой.

Для сухой и нормальной кожи лица.

1 ч. л. кофейной гущи смешать с 2 ч. л. овсяных хлопьев и 1 ст. л. сметаны. Все хорошенько перемешать, нанести на лицо, помассировать, оставить на 1–2 минуты, потом смыть теплой водой.
Если вместо сметаны в этом рецепте взять йогурт, то скраб можно использовать для жирной кожи.

Для сухой кожи.

2 ч. л. молотого кофе смешать с 2 ч. л. рисовой муки и потом разбавить молоком до консистенции сметаны.

Для жирной кожи.

2 ч. л. молотого кофе смешать с 2 ч. л. рисовой муки и потом разбавить кислым молоком до консистенции сметаны.
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