Эксперты назвали положительные стороны ранней седины

Ученые давно говорят о том, что по седине можно сделать некоторые выводы о состоянии здоровья человека, а также о качестве его жизни, особенно если она проявляется в раннем возрасте.Специалисты из Испании смогли определить, что ранняя седина — это не признак плохого состояния человека, а больше неплохого здоровья. На самом деле, цвет волос людей определяется количеством глуатиона в организме человека.Глуатион — это вещество, которое участвует в процессе синтеза пигмента, окрашивающего наши волосы. Если человек начал рано седеть, значит у него большой уровень глуатиона, так как его организм не стал тратить это вещество на окрашивание волос.Кроме этого, глуатион принимает участие в защитных функциях организма, к примеру, защищает от формирования онкологии, от болезней сердца и сосудов, от старческих недугов и так далее. Поэтому не стоит паниковать из-за ранней седины, стоит даже порадоваться, тем более, седой оттенок сейчас в моде.